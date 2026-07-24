Principal alvo da operação era o traficante Lacoste, foragido há mais de 10 anos

De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme, titular da 29ª DP (Madureira), em um dos casos investigados, o grupo abordava pessoas que pretendiam vender ouro, levava as vítimas para o alto da comunidade e as mantinha sob ameaça enquanto exigia transferências bancárias via Pix.

"Dos 100 criminosos que identificamos, envolvidos em roubos e outros crimes e ligados às comunidades da Primavera e da Serrinha, 47 já tiveram a prisão decretada pela Justiça. Eles atuam em roubos de veículos, sequestros-relâmpago e extorsões", afirmou.

O principal alvo da operação era o traficante Wallace de Brito Trindade, mais conhecido como Lacoste. Considerado chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Serrinha, ele é procurado pela polícia há mais de 10 anos.

Já segundo o delegado Gustavo Rodrigues, o roubo de veículos continua sendo uma das principais atividades da quadrilha. "A operação visa desarticular essa estrutura criminosa e reduzir os índices desse tipo de crime na Zona Norte. Os carros roubados eram levados para as comunidades da Primavera e da Serrinha, onde eram clonados ou desmontados para a venda de peças", acrescentou.