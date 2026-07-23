PF investiga fraude de 11 anos em pensão por morte de servidor federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 23, em Goiânia (GO), operação contra uma mulher suspeita de ter fraudado documento para receber pensão pela morte de um servidor público federal por cerca de 11 anos.

Segundo a PF, ela usou documentação falsa para comprovar união estável com o servidor falecido e assim receber o benefício. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 1 milhão.

A ação, batizada de Operação Vínculo, cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

A investigação apura os crimes de estelionato qualificado contra a Administração Pública, falsidade ideológica e uso de documento falso. A PF informou que outros crimes podem ser identificados ao longo do inquérito.

O valor de R$ 1 milhão pode ser atualizado ao término das investigações, segundo a PF.