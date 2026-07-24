Flip: Paraty sofre com queda de energia durante o evento

A 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) enfrentou um imprevisto nesta quinta-feira, 23, com uma queda de energia que atingiu Paraty (RJ). O Estadão registrou imagens do breu na cidade - por lá, além do escuro, o público também sofre com uma instabilidade na internet.

Em nota, a Enel informou que a previsão é que a energia retornasse na madrugada da sexta, 24, por volta das 2h30 da manhã. Como causa preliminar, a empresa indicou um fator relacionado ao "meio ambiente".

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Festa Literária, que informou que a programação seguia com o auxílio de geradores. Às 21h, o evento recebia uma performance da atriz Denise Stoklos. A artista apresentava Dalton, que tinha um cachorro, espetáculo inspirado na obra de Dalton Trevisan, com direção de Alessandra Maestrini. A apresentação, que marca a estreia da peça, terminou pouco depois das 22h.

As áreas "principais" próximas ao Auditório da Matriz, como a Livraria e o Café da Flip, também seguiram iluminadas graças aos geradores. Parte do público se juntou próximo a esses ambientes, ou cruzou a ponte, onde a luz das barracas de comida e de parte das editoras independem também iluminou o Pontal. No restante do centro histórico, alguns restaurantes foram iluminados com velas e seguiram suas atividades. Outros precisaram parar o atendimento.

A Flip começou na noite desta quinta, 22, com uma homenagem à poeta Orides Fontela (1940-1998). O evento segue até domingo, 26.