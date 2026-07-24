Ana Castela lamenta morte de jovem em show em Minas Gerais

Ana Castela se pronunciou sobre a morte de Givone Francisca Teodoro Dias, que morreu no último domingo, 19, após passar mal durante a apresentação da cantora na 39ª Expo Mutum, em Minas Gerais. A artista compartilhou nos stories do Instagram uma nota de pesar publicada pela AgroPlay, empresa responsável por sua carreira, e escreveu uma mensagem à família da jovem.

"Toda a minha solidariedade à família e aos amigos da Givone. Que Deus conforte o coração de vocês", escreveu Ana Castela.

Na nota, a AgroPlay disse ter recebido "com profunda tristeza a notícia do falecimento da jovem que passou mal durante o show". A empresa também destacou que, "desde os primeiros instantes, a equipe de atendimento presente no evento prestou todo o suporte necessário, mas, infelizmente, a jovem não resistiu".

"Neste momento de dor, Ana Castela e toda a equipe do Grupo AgroPlay manifestam seus mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos", reforçou o comunicado.

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Givone estava no meio do público quando sofreu um mal súbito e desmaiou enquanto acompanhava o show de Ana Castela.

Socorristas de uma empresa privada de bombeiros, contratada para atuar no evento, iniciaram imediatamente os primeiros atendimentos e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda na arena. Apesar dos esforços da equipe de resgate, a jovem sofreu um enfarte fulminante e teve a morte confirmada.