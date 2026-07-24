Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, vai estrear no teatro musical

Suri Noelle, filha dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, está prestes a estrear oficialmente no teatro musical. Aos 20 anos, a jovem foi escalada para o elenco de Midsummer!, uma releitura moderna de Sonho de uma Noite de Verão, clássico de William Shakespeare. A novidade foi revelada com exclusividade pela Page Six.

A produção marca mais um passo na trajetória artística de Suri, que atualmente cursa teatro musical na Carnegie Mellon University, uma das mais prestigiadas escolas de artes cênicas dos Estados Unidos. O espetáculo será apresentado inicialmente na Pensilvânia antes de seguir para um dos maiores festivais de artes do mundo, na Escócia.

Segundo a Page Six, Midsummer! terá duas apresentações nos dias 31 de julho e 1º de agosto, no Trust Arts Education Center, em Pittsburgh, na Pensilvânia.

Na sequência, o elenco embarca para o Festival Fringe de Edimburgo, na Escócia, onde o musical ficará em cartaz entre 7 e 31 de agosto. O evento é considerado um dos mais importantes festivais internacionais dedicados ao teatro e às artes performáticas.

Embora o papel interpretado por Suri ainda não tenha sido divulgado, ela integra um elenco formado por estudantes da Carnegie Mellon.

Formação voltada para as artes

Ainda de acordo com a Page Six, Suri concluiu recentemente o segundo ano da graduação e está oficialmente matriculada no curso de teatro musical da universidade.

Antes de ingressar na faculdade, Suri estudou na tradicional LaGuardia High School, em Nova York, instituição conhecida por formar atores, músicos e bailarinos.

Sua experiência nos palcos começou ainda no ensino médio, quando participou de montagens escolares como Head Over Heels, interpretando Philoclea, e The Addams Family: A New Musical, na pele de Morticia Addams.

Neste ano, ela também participou da leitura dramatizada de Cosmic Microwave Background, apresentada no New Hazlett Theater, em Pittsburgh.

Novo nome artístico

Na produção, a jovem deverá ser creditada como Suri Noelle, nome adotado após sua formatura na LaGuardia High School, em 2024.

Ao deixar de utilizar o sobrenome Cruise, ela passou a usar o nome do meio da mãe, Katie Holmes. A mudança chamou atenção na época e foi interpretada pela imprensa americana como mais um reflexo da relação distante entre Suri e o pai.

Desde o divórcio de Tom Cruise e Katie Holmes, em 2012, Suri vive com a mãe. Segundo veículos da imprensa dos Estados Unidos, ela não mantém convivência com o ator há mais de uma década.

Relação próxima com Katie Holmes

Katie Holmes já contou com a participação da filha em trabalhos profissionais. Em 2022, por exemplo, convidou Suri para cantar na abertura de Alone Together, filme dirigido e estrelado pela atriz.

Agora, com a estreia em Midsummer!, Suri inicia uma nova fase de sua trajetória artística, consolidando sua formação nos palcos e dando continuidade ao caminho que começou ainda nas produções teatrais da escola.