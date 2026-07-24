Gil do Vigor expõe perda de seguidores após conteúdos educativos

Gil do Vigor abriu o coração ao relembrar uma das mudanças mais marcantes de sua carreira nas redes sociais. Em um vídeo publicado na quinta-feira, 23, o economista, apresentador e ex-BBB revelou que perdeu cerca de 500 mil seguidores no Instagram após decidir transformar seu perfil em um espaço voltado para conteúdos educativos.

Segundo Gil, a mudança ocorreu há cerca de dois anos, quando percebeu que poderia usar a grande audiência conquistada após o Big Brother Brasil para compartilhar conhecimento sobre economia, educação financeira e geopolítica. Embora a decisão tenha provocado uma queda expressiva no número de seguidores, ele afirma que nunca cogitou abandonar esse propósito.

Durante o vídeo, Gil contou que o impacto foi imediato. Em apenas três dias, seu perfil perdeu aproximadamente 150 mil seguidores, chegando ao menor número desde o início da mudança.

"Sei que vocês amam esse Gil alegre, divertido, animado, do entretenimento, que eu continuei trazendo para vocês. Mas olha o tamanho das minhas redes. Eu percebi que tinha uma obrigação com vocês. Falo sobre economia, educação financeira, geopolítica, porque são assuntos que importam muito na nossa vida", afirmou.

O economista explicou que o objetivo nunca foi abandonar o entretenimento, mas ampliar o tipo de conteúdo publicado para aproveitar o alcance das redes sociais de forma mais educativa.

'Foi a melhor coisa que me aconteceu'

Apesar de admitir que ficou abalado com a perda de seguidores, principalmente por depender das redes sociais profissionalmente, Gil disse que a experiência acabou se tornando um marco positivo em sua carreira.

"Não vou mentir e dar uma de hipócrita dizendo que não senti uma dor. Senti, porque aqui também é o meu trabalho. Só que a minha missão era muito maior. Eu falei: 'Eu não vou parar'. Se esse é o preço a pagar, eu estou disposto."

Segundo ele, a decisão fortaleceu seu propósito de levar informação para um público cada vez maior.

Um novo público chegou

Com o passar do tempo, Gil percebeu que o perfil começou a atrair pessoas interessadas justamente nos temas que passou a abordar. Para ele, a mudança funcionou como uma espécie de seleção natural da audiência.

"Com o tempo as coisas começaram a mudar. Novas pessoas começaram a chegar, que entendem que esses conteúdos são importantes. Na verdade, acho que aconteceu um filtro: saíram pessoas que talvez não se interessavam tanto por esse conteúdo e chegaram novas, que entendem o papel da educação na vida das pessoas."

O resultado, segundo o economista, superou as expectativas. Além de recuperar o crescimento do perfil, ele ultrapassou a quantidade de seguidores perdida e recentemente alcançou a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram.

Mensagem para quem pensa em desistir

Ao encerrar o vídeo, Gil aproveitou a experiência para incentivar quem enfrenta dificuldades ao seguir um propósito.

"Muitas vezes tudo vai parecer que está falando assim: 'Desista'. Mas quando você tem uma missão, não desista. E não vai ser fácil. Mas tudo isso aconteceu porque eu não desisti, então não desista também."

Ele também agradeceu às pessoas que continuam acompanhando seu trabalho e garantiu que seguirá produzindo conteúdos educativos. "Muito obrigado, gente. Eu sei que eu não sou perfeito, eu erro, como todo ser humano, mas eu prometo que cada conteúdo que eu crio aqui, eu penso, eu reflito, eu estudo para trazer o melhor para vocês."

A reflexão acontece pouco mais de um mês após Gil celebrar a conclusão de seu doutorado em Economia nos Estados Unidos. Na ocasião, ele também revelou ter recebido um convite para atuar como professor em uma universidade de Chicago, reforçando o compromisso que assumiu de aproximar temas econômicos do grande público por meio das redes sociais.