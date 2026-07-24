Os Travessos detalha afastamento de músico por alcoolismo e crises de abstinência

O grupo Os Travessos usou as redes sociais na última quinta-feira, 23, para informar o motivo do afastamento temporário do percussionista Chorão. Em um comunicado direcionado aos fãs, contratantes e à imprensa, a banda afirmou que o músico enfrenta o alcoolismo e explicou que decidiu romper o silêncio após o surgimento de "inverdades".

Na nota, os integrantes disseram que optaram por preservar a privacidade de Chorão durante muito tempo por entenderem que expor a gravidade de sua condição seria um desrespeito. Atualmente, a formação do grupo conta com Uan, Rodrigão, Chorão e Ed Salvino.

A banda destacou a gravidade da situação e os desafios enfrentados por Chorão. "O alcoolismo é uma doença grave, cruel e com forte componente hereditário - que atinge famílias inteiras por gerações." E também refletiu que, no contexto brasileiro, homens negros convivem com fatores que dificultam o acesso à saúde mental e tornam esse processo ainda mais difícil.

Os Travessos afirmaram ainda que acompanharam de perto a luta do percussionista ao longo dos anos. Integrante da formação original desde 1996, Chorão mantém uma relação de cerca de três décadas com os colegas. A banda, que já teve Rodriguinho como vocalista, revelou ter custeado tratamentos e internações em clínicas de reabilitação, interrompidos posteriormente por decisão do próprio músico.

O grupo também contou que retirou bebidas alcoólicas dos camarins para reduzir possíveis gatilhos, medida que provocava conflitos em razão das crises de abstinência enfrentadas por ele.

Apesar do apoio, os músicos afirmaram que a compreensão da doença não poderia justificar situações que comprometessem a rotina de trabalho e a integridade da equipe. "O afastamento temporário foi uma decisão dele. Seguimos cumprindo nossos compromissos e nossa agenda, em respeito ao nosso público e a todos que nos acompanham", pontuaram.

Por fim, a banda destacou que continua à disposição para apoiá-lo no processo de reabilitação. "Torcemos do fundo do coração para que ele aceite o tratamento completo, encontre a cura e a paz que merece."