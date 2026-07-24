Com Johnny Depp, 'Ebenezer e os Fantasmas do Natal' ganha primeiro trailer

A Paramount Pictures revelou nesta quinta-feira, 23, o primeiro trailer de Ebenezer e os Fantasmas do Natal, longa estrelado por Johnny Depp que revisita o clássico Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Além da prévia inédita, o estúdio também divulgou o cartaz oficial da produção, que chega aos cinemas brasileiros em 12 de novembro de 2026.

O lançamento do material promocional foi acompanhado por uma ação especial durante a San Diego Comic-Con 2026, onde Depp fez uma aparição surpresa completamente caracterizado como o icônico Ebenezer Scrooge. A performance chamou a atenção do público e marcou uma das ativações mais comentadas do evento, antecipando o retorno do ator a uma grande produção de estúdio.

Antes mesmo do painel dedicado ao filme, Johnny Depp apareceu nas ruas do bairro Gaslamp, em San Diego, em frente a uma fachada montada para representar a loja Scrooge and Marley. Vestindo o tradicional casaco preto, cartola, longa barba e maquiagem que envelhece o personagem, o ator permaneceu por cerca de meia hora interagindo com o público.

Mantendo a personalidade rabugenta de Scrooge, Depp respondeu às provocações dos fãs sem sair do papel. Ao ouvir alguém desejar "Bom dia, Sr. Scrooge", rebateu com a clássica resposta do personagem: "O que há de tão agradável nisso?". Em outro momento, brincou com a multidão ao perguntar: "Vocês não têm emprego? Eu trabalho."

Mais tarde, o ator também participou do painel da Paramount no Hall H. Ainda caracterizado, entrou no palco apenas com a luz de uma vela, distribuiu doces para a plateia e apresentou o primeiro trailer ao lado do diretor Ti West.

Uma nova visão para o clássico de Charles Dickens

Dirigido por Ti West, cineasta conhecido pelos filmes X - A Marca da Morte, Pearl e MaXXXine, o longa promete apresentar uma abordagem inédita para a clássica história publicada por Charles Dickens em 1843.

A trama acompanha Ebenezer Scrooge, um homem avarento e amargurado que, na véspera de Natal, recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio e de três espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro em uma jornada que transforma sua maneira de enxergar a vida. Nesta nova adaptação, a proposta é explorar de forma mais profunda as origens e os conflitos do protagonista, sem abandonar os temas de redenção, empatia e generosidade que tornaram a obra um dos maiores clássicos da literatura mundial.

Durante apresentações anteriores do projeto, Depp afirmou que interpretar Scrooge representa um momento especial em sua carreira e revelou que a história o acompanha desde a infância, descrevendo o personagem como uma de suas grandes paixões literárias.

Elenco reúne grandes nomes

Além de Johnny Depp no papel principal, o elenco reúne Andrea Riseborough como o Fantasma do Natal Passado, Sam Claflin, Ian McKellen, Tramell Tillman, Daisy Ridley, Rupert Grint, além de Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes e Charlie Murphy.

O roteiro é assinado por Nathaniel Halpern, conhecido por trabalhos em séries como Legion e The Killing, enquanto a produção é de Emma Watts. A distribuição mundial fica por conta da Paramount Pictures.