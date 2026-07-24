Quando volta a fazer calor em São Paulo? Veja a previsão para o fim de semana

A frente fria que atinge a cidade de São Paulo se afasta do litoral paulista e o tempo deve melhorar na capital, com o sol aparecendo entre nuvens neste sábado, 25, e no domingo, 26, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A expectativa é de uma gradual elevação das temperaturas a partir deste sábado.

Conforme a pasta, a sexta-feira, 24, iniciou sem chuvas significativas, mas com o céu encoberto. No decorrer do dia, CGE prevê que o céu continue nublado, condição que aumenta a possibilidade de chuvas fracas e garoa até o anoitecer. A máxima prevista para o dia é de 16ºC, segundo a Meteoblue.

A expectativa é que o sábado amanheça com muita nebulidade e chuviscos, mas o tempo melhora no decorrer do dia e o sol aparece "entre muitas nuvens", disse o CGE. A temperatura mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 21°C, com índices de umidade acima dos 60%.

Já no domingo, 26, o sol deve surgir entre nuvens. A mínima se mantém em 14°C e a máxima deve ficar em torno de 23°C, enquanto os índices de umidade diminuem para 50%. Não há previsão de chuva significativa na Grande São Paulo.

Até a publicação desta matéria, os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que julho acumulou até o momento 8 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 19,7% dos 40,7 mm esperados.

Segundo a Meteoblue, o sol aparece entre nuvens na segunda-feira, 27, e a temperatura volta a subir. A máxima prevista é de 27°C, enquanto a mínima fica em 15°C.

Na terça-feira, 28, o tempo deve ficar mais aberto, com predomínio de sol e temperaturas entre 16°C e 29°C. O calor ganha força na quarta-feira, 29, quando os termômetros devem atingir a máxima de 30°C e a mínima de 17°C, de acordo com a Meteoblue.