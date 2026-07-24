Corpo do ator João Signorelli será velado neste sábado em cerimônia aberta ao público

A família de João Signorelli divulgou as informações sobre o velório do ator, que morreu na última terça-feira, 21, aos 69 anos. A despedida será realizada neste sábado, 25, em São Paulo, e será aberta ao público.

Em nota enviada ao Estadão, os familiares informaram que a causa da morte foi um edema pulmonar, seguido de uma parada cardíaca. O comunicado também deu detalhes sobre o velório.

A cerimônia de despedida será realizada das 10h às 16h, na Funeral House Pacaembu, na Sala Memórias, localizada na Avenida Pacaembu, 1.396, em São Paulo. Após o encerramento da homenagem, o corpo será encaminhado para cremação em uma cerimônia reservada aos familiares.

João Signorelli ficou conhecido por papéis nas novelas Caminho das Índias e Salve Jorge. Ele nasceu em Cambuquira, interior de Minas Gerais, e teve um extenso currículo na televisão e nos palcos. Sua primeira participação em novelas foi em A Barba Azul (1974), na extinta Rede Tupi.

Depois disso, esteve em obras como Grande Sertão: Veredas (1985), Mania de Querer (1986) e Senhora do Destino (2005). Também se destacou em produções escritas por Gloria Perez, como Amazônia - De Galvez a Chico Mendes (2007), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2013).

No cinema, o ator participou de filmes como Salve Geral (2009) e O Anel de Tucum (1994). Já no teatro, foi reconhecido por interpretar Mahatma Gandhi em peças como Gandhi, um Líder Servidor, na qual ele trabalhou até 2025, além de outras figuras reais, como o poeta Fernando Pessoa e o médium Chico Xavier.