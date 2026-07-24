Anitta canta com Maria Bethânia e Alceu Valença em novo álbum

Anitta lançou na quinta-feira, 23, o álbum EQUILIBRIVM II, continuação do projeto iniciado em abril deste ano. O nono disco de estúdio da cantora reúne participações de nomes consagrados da música brasileira, como Maria Bethânia e Alceu Valença, e mantém como eixo temas ligados ao amor, à espiritualidade e à ancestralidade.

Maria Bethânia, que participa da faixa Ogum Me Rodeia, celebrou o lançamento do álbum nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 24. A cantora parabenizou Anitta pelo novo trabalho e comentou sua participação no projeto.

"Assisti à apresentação e aplaudi cada elemento, cada vestuário, encenação, enfeites, criação geral e performances, nesse novo trabalho. Uma alegria para mim estar nele, dizendo palavras boas na faixa Ogum Me Rodeia. Obrigada pelas flores brasileiras lindas que me enviou. Que seu coração esteja e siga feliz com seu novo e belo trabalho. Sucesso!", escreveu.

Com repertório predominantemente em português - a única exceção é uma versão em espanhol de Azul, de Djavan -, o trabalho aposta em influências da MPB e passeia por ritmos como samba, bossa nova, forró, reggae e funk.

Além de Bethânia e Alceu Valença, o álbum traz colaborações de Mart'nália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC's, Kbrum e Grupo Ofá.

O lançamento também é acompanhado por um curta-metragem musical inspirado nas novas faixas. A produção está disponível no Globoplay, para assinantes e não assinantes, além do canal oficial da cantora no YouTube.