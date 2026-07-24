Diddy é colocado em cela solitária após briga com colega de prisão

O rapper Sean "Diddy" Combs, também conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy, foi colocado em confinamento solitário após se envolver em uma briga com um colega de cela na penitenciária FCI Fort Dix, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O episódio foi divulgado pelo site TMZ e confirmado por fontes da NBC News.

A confusão começou depois que o artista teria sido insultado por outro detento. Os dois trocaram chutes e outras agressões, mas foram separados rapidamente por agentes penitenciários. Após o incidente, Diddy foi encaminhado para uma cela de isolamento. Até o momento, não há informações sobre quanto tempo ele permanecerá no local ou se já deixou o confinamento.

Procurados pelo TMZ, representantes da FCI Fort Dix e do Departamento Federal de Prisões dos Estados Unidos afirmaram que não podem divulgar informações sobre detentos sob custódia. "Não temos liberdade de revelar informações internas referentes a qualquer detento sob nossa custódia. Informações do tipo não estão sob domínio público", informou o comunicado.

Diddy está preso desde setembro de 2024. Atualmente, a previsão é que ele deixe a penitenciária em 2028, caso mantenha bom comportamento. O rapper cumpre pena de 50 meses após ser condenado por transporte para fins de prostituição.