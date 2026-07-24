Tiroteio volta a assustar moradores de morro no Andaraí

Rio - Moradores voltaram a relatar momentos de tensão, na tarde desta sexta-feira (24), por causa de um intenso tiroteio no Morro do Cruz, no Andaraí , Zona Norte. Nas redes sociais, relatos indicam que os disparos começaram por volta das 15h30.

Tiroteio no Morro do Cruz assusta moradores da região. Disparos são ouvidos do Andaraí e da Tijuca.



Crédito: Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/20BuLYwd5g — Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2026

Em nota, a Polícia Militar informou que de acordo com a UPP Borel, policiais foram informados de confronto entre criminosos próximo a localidade conhecida como “Pedra”.



Ainda de acordo com informações iniciais, um homem foi ferido e socorrido ao Hospital do Andaraí.

Publicações apontam que os disparos podiam ser ouvidos em diferentes pontos do bairro, principalmente no cruzamento das ruas Maxwell e Uruguai. Moradores afirmaram que o som dos tiros também chegou a ser percebido em áreas próximas ao Morro do Andaraí.