Tiroteio volta a assustar moradores de morro no Andaraí

Rio - Moradores voltaram a relatar momentos de tensão, na tarde desta sexta-feira (24), por causa de um intenso tiroteio no Morro do Cruz, no Andaraí, Zona Norte. Nas redes sociais, relatos indicam que os disparos começaram por volta das 15h30.
Tiroteio no Morro do Cruz assusta moradores da região. Disparos são ouvidos do Andaraí e da Tijuca.— Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2026
Crédito: Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/20BuLYwd5g
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Em nota, a Polícia Militar informou que de acordo com a UPP Borel, policiais foram informados de confronto entre criminosos próximo a localidade conhecida como “Pedra”.
Ainda de acordo com informações iniciais, um homem foi ferido e socorrido ao Hospital do Andaraí.
Ainda de acordo com informações iniciais, um homem foi ferido e socorrido ao Hospital do Andaraí.
Publicações apontam que os disparos podiam ser ouvidos em diferentes pontos do bairro, principalmente no cruzamento das ruas Maxwell e Uruguai. Moradores afirmaram que o som dos tiros também chegou a ser percebido em áreas próximas ao Morro do Andaraí.
"Mais de 20 minutos de tiros", escreveu um internauta nas redes sociais durante o confronto.
Segundo moradores, os novos episódios de violência estariam relacionados à disputa territorial entre traficantes que atuam no Morro da Cruz, apontado como influência do Terceiro Comando Puro (TCP), e na Chácara do Céu. Os confrontos na localidade acontecem desde a última quarta-feira (22), segundo relatos de moradores.
No início deste mês, uma mulher de 56 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos dos morros do Andaraí e da Cruz. Na ocasião, a vítima foi baleada nas proximidades de um supermercado na Rua Maxwell, recebeu atendimento médico e teve alta hospitalar.
Segundo moradores, os novos episódios de violência estariam relacionados à disputa territorial entre traficantes que atuam no Morro da Cruz, apontado como influência do Terceiro Comando Puro (TCP), e na Chácara do Céu. Os confrontos na localidade acontecem desde a última quarta-feira (22), segundo relatos de moradores.
No início deste mês, uma mulher de 56 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos dos morros do Andaraí e da Cruz. Na ocasião, a vítima foi baleada nas proximidades de um supermercado na Rua Maxwell, recebeu atendimento médico e teve alta hospitalar.