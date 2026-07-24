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Homem apontado como líder do Comando Vermelho é preso na Ponte

De acordo com a Polícia Civil, Thiago da Silva Santos seria responsável por comandar o comércio ilegal de drogas no Fallet e em Maricá

Prisão aconteceu na Ponte Rio-Niterói
Prisão aconteceu na Ponte Rio-Niterói -
Rio - Apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), Thiago da Silva Santos foi preso no fim da noite desta quinta-feira (23) na Ponte Rio-Niterói. Conhecido como "Lafado" ou "300", o suspeito retornava de Maricá, Região Metropolitana, para o Morro do Fallet, em Santa Teresa, na região central. Os policiais pararam os carros que estavam na via para cercar o veículo do suspeito e efetuar a prisão.
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Segundo a Polícia Civil, Lafado era responsável por comandar o comércio ilegal de entorpecentes em diversas localidades dominadas pelo grupo em Maricá, entre elas Beira Rio, Risca Faca, Santa Paula, Sem Terra, Monte Castelo e Cassorotiba. Os levantamentos apontam ainda que ele controlava pontos de venda no Fallet, local utilizado também como esconderijo.

De acordo com a corporação, Thiago foi localizado após quase dois meses de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Ainda segundo os agentes, o criminoso ganhou influência na cúpula do Comando Vermelho após deixar o sistema prisional. Logo depois de ser colocado em liberdade, ele teria descumprido as medidas impostas pela Justiça, retomado a liderança do grupo e passado à condição de foragido.
Thiago possui uma extensa ficha criminal, com mais de 30 anotações por delitos como homicídio, roubo majorado, receptação, organização criminosa, associação para o tráfico, sequestro e tortura. Esta foi a quarta prisão do suspeito. A última havia ocorrido em 2022, quando ele foi localizado em um restaurante de luxo, em Niterói.

O criminoso foi encaminhado à delegacia, e a Desarme continuará realizando ações de inteligência e operações para localizar e prender integrantes de facções que atuam no estado do Rio de Janeiro.
A reportagem de O DIA não conseguiu localizar a defesa de Thiago da Silva Santos. O espaço segue aberto para manifestação.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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Thiago da Silva Santos &eacute; apontado como um dos l&iacute;deres do Comando Vermelho
Thiago da Silva Santos é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho Divulgação PCRJ
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