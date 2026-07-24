Suspeito é preso vendendo drogas na Praia do Leblon



Rio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na areia da Praia do Leblon, na Zona Sul, nesta sexta-feira (24). De acordo com a investigação, a operação começou após informações apontarem a atuação de pessoas quevendiam drogas na faixa de areia da praia, especialmente em áreas com grande circulação de banhistas e turistas.

O suspeito foi identificado e, segundo a Polícia Civil, chegou a oferecer drogas espontaneamente aos policiais que participavam da ação.



Na abordagem, foram apreendidas duas porções de pasta resinosa, cinco porções de maconha, uma porção de cocaína, uma porção contendo pedras de crack e dinheiro em espécie, que estavam escondidos dentro de embalagens de cigarros, método utilizado para dificultar a identificação da atividade criminosa.



Durante a ocorrência, o homem afirmou aos policiais que havia adquirido as drogas na comunidade do Vidigal. O fato ocorreu durante uma ação conjunta de policiais civis da 14ª DP (Leblon) e policiais militares.





A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para posicionamentos.