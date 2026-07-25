Oito envolvidos já estão detidos

Segundo as investigações, PL possui uma extensa ficha criminal e costumava se exibir armado nas redes sociais. Em uma das publicações, aparecia "dormindo" com um fuzil sobre a cama. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante.

Ao RJTV1, da TV Globo, o delegado Willians Batista, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, informou que oito homens, incluindo Paulo, já foram presos desde o dia do crime.

"Nós já temos alguns identificados, não vamos divulgar nem nome, nem a quantidade exata para não atrapalhar a continuidade das investigações. É importante frisar que oito homens, contando com o PL, já foram presos e um adolescente apreendido desde que o crime aconteceu, tendo ligação direta ou não com a morte do nosso colega policial".

O delegado frisou que o traficante preso participou da emboscada que matou o agente.

"O PL é um narcoterrorista da comunidade do Muquiço, do Terceiro Comando Puro. Ele é extremamente violento e tem um vasto histórico criminal. Nós temos diversas fontes que mostram que ele foi um dos responsáveis pela emboscada que causou a morte do nosso colega", acrescentou.