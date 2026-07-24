'Pago um preço alto', desabafa Bárbara Borges ao explicar ausência em show de Xuxa

Bárbara Borges se pronunciou nesta sexta-feira, 24, sobre a ausência na estreia da turnê O Último Voo da Nave, de Xuxa, que acontece neste sábado, 25, no Nubank Parque, em São Paulo. Embora não tenha sido convidada para participar do espetáculo, a atriz afirmou que autorizou o uso de sua imagem no telão e disse acreditar que ainda enfrenta consequências por ter defendido Marlene Mattos após o lançamento da série documental Pra Sempre Paquitas.

"Estou muito bem resolvida com a minha história. Nada e ninguém irá apagar a minha história. Inclusive, autorizei e ainda escrevi que vai ser muito bonito, autorizo com prazer. O show é da Xuxa! A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser", afirmou a campeã de A Fazenda 14, da Record.

Na sequência, Bárbara disse compreender os motivos que a deixaram de fora da celebração e voltou a relacionar a decisão às declarações que fez sobre Marlene Mattos, diretora que trabalhou ao lado de Xuxa por 19 anos.

"Já falei e repito que compreendo sem ressentimento eu não ter sido convidada e pela rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos que são valiosos demais. Para quem guarda com carinho até hoje minha história de paquita, estarei lá no telão!", falou.

A polêmica teve início em 2024, quando Bárbara publicou um relato sobre sua experiência como paquita após a estreia de Pra Sempre Paquitas. Na ocasião, ela afirmou que cada geração viveu realidades diferentes nos bastidores do programa e saiu em defesa de Marlene Mattos.

"Ainda que tenhamos compartilhado as funções e responsabilidades de ser paquita, as dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações", escreveu.

Em outro trecho do desabafo, ela acrescentou: "Chegamos em um momento em que a Marlene fez seus ajustes (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história".

Após a publicação, Bárbara revelou que recebeu um unfollow de Xuxa nas redes sociais.

Ex-paquitas participam da estreia

A estreia de O Último Voo da Nave contará com a participação de 13 ex-paquitas no palco. Entre os nomes confirmados estão Andréa Veiga, Ana Paula Guimarães, Roberta Cipriani, Priscilla Couto, Tatiana Maranhão, Catia Paganote, Juliana Baroni, Bianca Rinaldi, Caren Lima, Andrezza Cruz e Joana Mineiro. A argentina Kary Rivero, assistente de palco de Xuxa no programa El Show de Xuxa, também participará da apresentação.

As demais ex-paquitas aparecerão em imagens exibidas no telão, caso de Bárbara Borges, que autorizou o uso de sua participação mesmo sem integrar o elenco do espetáculo.