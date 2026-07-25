O interesse do brasileiro por filmes de ação é visível na procura por produções do gênero. E não necessariamente isso se concentra em apenas um estilo de narrativa: há interesse por sequências de ação contínuas ou até aspectos históricos e filosóficos relacionados a esportes como as artes marciais.

Foi isso o que provou uma pesquisa feita pela Maximum Boxing, marca de equipamentos esportivos, e compartilhada com o Estadão na sexta-feira, 24. O levantamento analisou pesquisas feitas no Google entre julho de 2025 e maio de 2026 e mostrou um equilíbrio de buscas por produções clássicas e contemporâneas.

Em primeiro lugar, e com folga, aparece a série de filmes John Wick, estrelada por Keanu Reeves, com mais de 192 mil pesquisas. Logo em seguida vem O Protetor (2014), filme protagonizado por Denzel Washington, que não chega nem a metade das buscas por John Wick, somando quase 59 mil pesquisas.

Abaixo, o Estadão lista os 15 filmes de ação mais pesquisados pelos brasileiros conforme o estudo. Vale lembrar que a pesquisa analisou apenas as buscas, não sendo possível saber se quem procurou pelos filmes realmente os assistiu em seguida.

Os 15 filmes de ação mais pesquisados pelos brasileiros

15 - Cão de Briga: 6.682 pesquisas

14 - O Lutador: 6.809 pesquisas

13 - Vingança Fatal: 9.745 pesquisas

12 - Duelo de Titãs: 10.136 pesquisas

11 - Mortal Kombat 2021: 11.836 pesquisas

10 - Lutador de Rua: 12.145 pesquisas

9 - O Grande Dragão Branco: 13.873 pesquisas

8 - O Grande Mestre (Ip Man): 15.155 pesquisas

7 - Carga Explosiva: 17.873 pesquisas

6 - Kung Fusão: 18.218 pesquisas

5 - Ninja Assassino: 20.627 pesquisas

4 - A Arte da Guerra: 25.318 pesquisas

3 - A Hora do Rush: 37.427 pesquisas

2 - O Protetor: 58.955 pesquisas

1 - John Wick: 192.636 pesquisas