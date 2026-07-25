Chuvas no RS provocam danos em ao menos 207 municípios; há mais de 560 pessoas desalojadas

As chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul já provocaram danos em 207 municípios, conforme balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual no Aviso Hidrometeorológico nº 10, atualizado na tarde de sexta-feira, 24. Uma nova atualização deve ser divulgada em breve.

Os registros incluem alagamentos, inundações, bloqueios de rodovias e estradas vicinais, danos em pontes e pontilhões, deslizamentos de terra, interrupções no fornecimento de energia elétrica e residências atingidas pelas intempéries.

Os efeitos do evento meteorológico também já resultaram na retirada de moradores de áreas de risco em diferentes regiões do Estado.

Entre os municípios que informaram desalojados ou tiveram remoções preventivas estão:

Municípios e número de Desalojados

ALEGRETE - 5

AMETISTA DO SUL - 4

ARROIO DO MEIO - 21

ARROIO DOS RATOS - 100

CASCA - 4

CASEIROS - 2

CERRO BRANCO - 2

CHARQUEADAS - 8

CIDREIRA - 6

DONA FRANCISCA - 3

GARRUCHOS - 2

IRAÍ - 80

MARAU - 19

NOVA BASSANO - 5

NOVA BOA VISTA - 1

NOVA PRATA - 8

NOVO HAMBURGO - 1

PALMEIRA DAS MISSÕES - 4

PALMITINHO - 6

PAROBÉ - 8

PASSO FUNDO - 26

PLANALTO - 40

PORTO ALEGRE - 9

PORTO MAUÁ - 20

PORTO VERA CRUZ - 12

PORTO XAVIER - 84

QUARAI - 71

RELVADO - 8

ROLANTE - 3

SANTA CRUZ DO SUL - 1

SANTA CRUZ DO SUL - 2

SANTA MARIA - 4

SANTA MARIA - 4

SANTO ANTÔNIO DO PALMA - 3

SERAFINA CORRÊA - 1

SÃO BORJA - 3

SÃO BORJA - 7

SÃO DOMINGOS DO SUL - 4

SÃO JERÔNIMO - 8

TAPES - 3

TAQUARA - 72

TRÊS PASSOS - 4

VALE DO SOL - 2

VERA CRUZ - 20

TOTAL - 568

A situação é mais crítica nas áreas influenciadas pelos rios Jacuí, Taquari, Caí e Uruguai, onde a elevação dos níveis dos cursos d'água mantém equipes municipais e estaduais mobilizadas.

Alerta para novas chuvas

A previsão indica que o tempo deve voltar a ficar instável no Rio Grande do Sul nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, válido entre a 0h de segunda-feira, 27, e as 23h59 de quarta-feira, 29.

Segundo o órgão, há previsão de acumulados de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Diante do cenário, a orientação é que a população acompanhe os avisos da Defesa Civil e evite áreas de risco durante os períodos de maior intensidade dos temporais.