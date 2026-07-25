Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas

Os danos são, entre outros, cortes de energia, destelhamento de imóveis, queda de barreiras, pontes submersas e alagamentos.

Segundo a Defesa Civil, neste domingo (26), há condição para tempestades isoladas com queda de granizo e chuva moderada a pontualmente forte no noroeste, norte, nordeste, serra, região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte.

De segunda-feira (27) para terça-feira (28), o risco de tempestades severas aumenta, com queda de granizo, rajadas de vento (superior aos 90 km/h) e chuva intensa, especialmente nas regiões oeste, Campanha, centro, sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e litoral (área em alerta).

Os acumulados de chuva podem superar os 120 milímetros (mm) em curto espaço de tempo, principalmente no dia 28, e podem atingir 200 mm em 48 horas.