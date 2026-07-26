Trama em família para matar policial civil

Três pessoas foram presas em flagrante, na sexta-feira, pela morte da policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos. As investigações apontam que, após o fim do relacionamento, a ex-companheira contou com a ajuda dos próprios pais, ex-sogros da agente, para assassinar e ocultar o corpo da vítima. As duas mantiveram um relacionamento por 13 anos.

Na ação, os agentes encontraram o corpo de Daniela dentro do carro dela, que estava escondido em uma casa no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande. Duas armas também foram apreendidas.

As investigações da 124ª DP (Saquarema), com apoio da 129ª DP (Iguaba Grande), começaram na manhã desta sexta, após a policial não comparecer ao trabalho. A ausência mobilizou colegas da unidade, que foram até a casa onde Daniela morava com a ex-companheira, em Saquarema, na Região dos Lagos. A análise de imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de informações levaram os policiais até um imóvel em Cidade Nova, para onde o carro da vítima havia sido levado.

No local, o morador negou que qualquer veículo tivesse entrado na garagem. Com os elementos reunidos durante a investigação, os agentes realizaram buscas no imóvel, encontraram o automóvel escondido e localizaram o corpo da policial.