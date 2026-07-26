Vítima foi dopada e asfixiada

Segundo a Polícia Civil, Daniela foi dopada pela ex- companheira e, com a participação do pai da suspeita, asfixiada dentro de casa, em Saquarema. Em seguida, os dois usaram o carro da vítima para transportar o corpo até Iguaba Grande, onde tentaram ocultá-lo para dificultar as investigações.

Os três envolvidos foram levados para a 124ª DP (Saquarema). A ex-companheira da policial e o pai dela foram autuados em flagrante por feminicídio, posse ilegal de arma de fogo, ocultação de cadáver e fraude processual. Já a mãe da suspeita foi presa em flagrante por ocultação de cadáver e fraude processual.