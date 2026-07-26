Temporal em Ribeirão Preto causas estragos em campus da USP

O temporal que atingiu o município de Ribeirão Preto (SP) na última sexta-feira, 24, e levou a prefeitura a declarar estado de emergência também causou estragos no campus da Universidade de São Paulo (USP) instalado na cidade.

Os ventos provocaram queda de árvores e postes, destruição da fiação e destelhamento de prédios das faculdades. Ao menos quatro unidades ficaram bastante danificadas, segundo relato de uma funcionária da USP que conversou com o Estadão neste sábado, 25. Ninguém ficou ferido.

Os principais danos foram registrados na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na Escola de Educação Física e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Prédios da moradia estudantil também foram atingidos e tiveram destelhamento.

Imagens enviadas à reportagem mostram os danos: árvores caídas sobre as vias do campus, postes tombados, salas e laboratórios alagados após parte do teto ceder.

No ginásio de natação da Escola de Educação Física, a estrutura metálica lateral também cedeu com a força dos ventos e da chuva, provocando estragos na piscina.

Todo o telhado da sede da Guarda Universitária caiu, e a biblioteca do campus também teve o telhado arrancado pela ventania.

O prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi o mais atingido, com oito laboratórios danificados. De acordo com a assessoria de imprensa da USP Ribeirão, foi necessário retirar os equipamentos para não perdê-los e os laboratórios terão de passar por uma reforma completa.

O reitor da USP, Aluísio Augusto Cotrim Segurado, esteve no local para verificar os impactos do temporal nas estruturas e acompanhar os trabalhos de reparo, que já começaram.

Estragos na região

As chuvas em Ribeirão Preto e região provocaram a morte de uma pessoa, vítima do desabamento de uma residência.

A estrutura de uma academia, no bairro Vila Amélia, também cedeu, e uma pessoa ficou levemente ferida após a queda de parte de uma residência no bairro Vila Virgínia.

Escolas precisaram ser abertas para abrigar os desalojados. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu pelo menos 250 chamados para quedas de árvores.

Mais de 50% da cidade de Ribeirão Preto ficou sem energia elétrica, incluindo hospitais. "Nós temos agora, em uma cidade com 750 mil habitantes, apenas 13 leitos de urgência funcionando", chegou a dizer o prefeito Ricardo Silva (PSD), em pronunciamento na tarde de sexta-feira.

Outra cidade bastante atingida foi Taquaritinga. Conforme a Defesa Civil, 60 residências foram afetadas, dez pessoas ficaram desabrigadas e outras 25, desalojadas.

O Governo de São Paulo anunciou o envio de ajuda humanitária para as cidades da região, com cestas básicas, produtos de higiene pessoal e roupas. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve visitar a cidade neste domingo, 26.