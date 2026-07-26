Quem é Marcella Kozinski, coroada Miss Universe Brasil 2026

A paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 em cerimônia realizada na noite deste sábado, 25. Ela começa a preparação para representar o País na edição mundial do concurso em Porto Rico, em novembro.



Natural de Curitiba, a paranense foi eleita Miss Paraná em 2021 e, desde 2019, trabalha como modelo fora do País.



Com a nova edição, Maria Gabriela Lacerda, do Piauí, que venceu Miss Universe Brasil 2025, se despediu do título. Antes da final, ela desfilou com um vestido inspirado em 'A Última Ceia', de Leonardo Da Vinci.



Ao ser questionada sobre autenticidade, Marcella respondeu: "Ser autêntica sempre vai ser o melhor caminho. Nós não somos iguais, somos bem diferentes uns dos outros, mas quando nós inspiramos autenticidade, quando somos nós mesmos, inspiramos outras pessoas a trabalharem com a sua verdade também."



Se vencer a competição, Marcella se tornará a terceira brasileira a receber a coroa. O Miss universo já foi conquistado pela gaúcha Iêda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos, em 1968.



Ao todo, 31 mulheres concorreram ao título - número maior que as unidades federativas brasileiras porque foi a primeira vez que o Miss Universe Brasil incluiu rotas turísticas. Marcella superou as concorrentes do Espírito Santo (ES), Flávia Klemz, e da Chapada Diamantina (BA), Jaque Ciocci.



Marcella representou Ilha do Mel, se tornando a primeira candidata eleita pela nova categoria criada pelo concurso para destacar destinos turísticos brasileiros. Também havia candidatas de Cataratas do Iguaçu-PR, Berço da República-SP, Litoral Paulista-SP, Triângulo Mineiro-MG, Vale dos Vinhedos-RS e Vale do Paraíba-SP.



A Ilha do Mel é um dos principais pontos turísticos do litoral paranaense, com praias, morros, trilhas e monumentos que contam a história do estado. É, também, uma Unidade de Conservação para proteção de ecossistemas naturais: manguezais, restingas, brejos litorâneos e caxetais.



Com o Parque Estadual e a Estação Ecológica, 93% da Ilha está em Unidades de Conservação.