Sob forte emoção, familiares, amigos e moradores da Chácara do Céu se despediram ontem de João José da Silva, de 80 anos, conhecido como 'Zé Badu', morto após ser atingido por uma bala perdida durante um intenso tiroteio entre traficantes da comunidade e do Morro do Cruz, no Andaraí.

O velório aconteceu na Capela H do Cemitério do Catumbi, na Zona Norte. O sepultamento foi realizado às 14h30.

Morador antigo da comunidade, João José tinha 80 anos e era uma figura muito conhecida e querida na região. Natural da Paraíba, vivia no Rio de Janeiro há quase 50 anos. Segundo familiares, ele costumava passar os dias no pequeno bar que mantinha na própria residência.

A manicure Lubia Alves, nora da vítima, contou que o sogro estava sozinho no local quando foi atingido pelos disparos.

"Ele era uma relíquia da Chácara do Céu. Uma pessoa muito querida. Não tinha como passar na porta do bar dele sem cumprimentar. Todo mundo falava: 'Fala, Baduzinho'. Infelizmente, foi vítima dessa guerra sem fim", lamentou.

João José estava no bar quando foi baleado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.