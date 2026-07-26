Flip 2026: Veja os livros mais vendidos, números e destaques da maior edição da festa literária

Chegou ao fim mais uma edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), evento que em sua 24ª edição levou 40 mil pessoas, segundo estimativa preliminar da Prefeitura, para a cidade do litoral fluminense entre os dias 22 e 26 de julho. Veja, abaixo, os números e livros mais vendidos da Flip 2026.

Foi uma Flip repleta de estrelas que atraíram filas imensas para a programação paralela, que ocorre nas casas parceiras da festa pelo centro histórico. A exceção na localização foi a filósofa e ativista Angela Davis, cuja participação precisou ser transferida para uma tenda com capacidade para 700 pessoas no Sesc Caborê, a cerca de 20 minutos de caminhada, e foi certamente a mesa mais concorrida do evento.

Poucos conseguiram ver Angela, mas a disputa também foi enorme para escutar escritores como Conceição Evaristo, Carla Madeira, Socorro Acioli e o português Valter Hugo Mãe. Prova disso é que estes últimos dois encabeçaram a lista de autores mais vendidos na livraria oficial da Flip (operada pela Livraria da Travessa), logo à frente da homenageada desta edição, a poeta Orides Fontela (1940-1998).

Na sexta, 24, mesas que reuniam estes autores na Casa Caixa de Histórias, por exemplo, tinham filas que contornavam o quarteirão com cinco horas de antecedência. "Minha opinião é que está sendo muito difícil entrar nessas coisas muito grandes, mas é algo que nós já esperávamos", disse Juliana Takeuchi, designer de 36 anos que conversou com o Estadão na fila para ver Angela Davis.

Ela e a amiga Lyssandra Leite, especialista de dados de 30 anos, haviam "dado sorte" de conseguir ingressos para assistir à filósofa americana, mas contaram que aproveitaram mais a descoberta de novos autores em casas menores. Para quem não consegue encontrar seu escritor preferido, a possibilidade de descobrir novos livros continua sendo um dos atrativos da festa.

Destaques da programação principal e falta de energia

A força da programação paralela não parece ter atrapalhado o Programa Principal, que teve como maior convidada a escritora inglesa Zadie Smith. Com uma dezena de escritores nacionais e internacionais, a festa teve conversas bonitas, como a mesa que reuniu a alemã Carmen Stephan com o médico brasileiro Drauzio Varella, e a que juntou o guatemalteca Eduardo Halfon com a argentino-brasileira Paloma Vidal.

Foi proveitosa também a troca entre a angolana-portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida e o francês-argelino Kamel Daoud, além da participação virtual de Hisham Matar (ele sofreu um imprevisto e não pôde estar em Paraty), em conversa com o brasileiro Milton Hatoum, imortal da Academia Brasileira de Letras. Mesas individuais também fizeram sucesso: a da angolana Ana Paula Tavares, prêmio Camões em 2025, e a da ministra Cármen Lúcia, que lotou o Auditório da Matriz.

Como nem tudo são flores, a Flip voltou a sofrer com falta de energia em uma das noites de evento, algo que não ocorria desde 2023. Na noite de quinta-feira, o centro histórico de Paraty ficou às escuras. Um "problema ambiental", afirmou a Entidade Nacional de Energia Elétrica (Enel) na ocasião. A programação principal seguiu normalmente com a ajuda de um gerador e a energia só retornou de madrugada.

A Flip sofreu com cortes no orçamento desde a última edição, algo que a curadora Rita Palmeira atribuiu ao ano de Copa do Mundo e de eleições. Mas isso não ficou tão aparente, com exceção de alguns detalhes. Não havia, por exemplo, fones de tradução simultânea para o público que acompanhava as mesas no Telão da Praça; a voz do intérprete surgia direto no telão, sem a opção de escutar o autor em seu idioma original.

Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip, já havia dito anteriormente que os efeitos do corte foram maiores em outras ações que a organização realiza em Paraty ao longo do ano. Conforme divulgado pela Flip, o custo da festa neste ano foi de R$ 11,7 milhões, R$ 100 mil a mais do que o custo da edição passada. A captação por leis de incentivo, contudo, foi bem menor: R$ 3,35 milhões captados via Lei Rouanet até o momento, contra R$ 9 milhões em 2025.

No geral, a sensação foi de um evento bem-sucedido. As 40 mil pessoas que circularam por Paraty representaram um crescimento de 17,65% em relação à última edição, cujo público foi de 34 mil participantes. Este número consolida a maior edição da festa literária em sua história.

Os livros mais vendidos da Flip 2026

Os dados se referem às vendas na Livraria da Travessa no evento

O Século dos Imbecis, Valter Hugo Mãe (Biblioteca Azul)

Amar é Inadiável, Socorro Acioli (Planeta do Brasil)

Os Imortais, Paulliny Tort (Fósforo)

Pela Mão do Povo: Voto e Democracia no Brasil, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Heloísa Starling e Nayara Henriques (Bazar do Tempo)

Malária, Carmen Stephan (Tinta da China Brasil)

O Boxeador Polonês, Eduardo Halfon (Autêntica Contemporânea)

Bom Dia, Inverno, Tamara Klink (Companhia das Letras)

Os Enigmas Singulares: Antologia Poética, José Tolentino Mendonça (Círculo de Poemas)

A Paixão pela Mentira, Paulo Schiller (Todavia)

A Pediatra, Andréa Del Fuego (Companhia das Letras)

O Aniversário, Andrea Bajani (Companhia das Letras)

A Era de Ricardo III. Memórias do Subsolo: Guerra Cultural como Método, João Cezar de Castro Rocha (Autêntica)

Teia, Orides Fontela (Hedra)

O Sentido das Águas: Histórias do Rio Negro, Drauzio Varella (Companhia das Letras)

Alba, Orides Fontela (Hedra)

A Cabeça do Santo, Socorro Acioli (Companhia das Letras)

Ressalga, Bethânia Pires Amaro (Record)

Nego Tudo: Ficções Súbitas, Andréa Del Fuego (Companhia das Letras)

O Livro do Meu Pai, Djaimilia Pereira de Almeida (Todavia)

Extinção, Maria Reva (DBA)

Audição, Katie Kitamura (Fósforo)

Autores mais vendidos da Flip 2026

Socorro Acioli

Valter Hugo Mãe

Orides Fontela

Eduardo Halfon

Andréa Del Fuego

Djaimilia Pereira de Almeida

Paulliny Tort

Cármen Lúcia

José Tolentino Mendonça

Drauzio Varella

Conceição Evaristo

Tamara Klink

Paloma Vidal

Carmen Stephan

Katie Kitamura

Zadie Smith

Paulo Schiller

Andrea Bajani

João Cezar de Castro Rocha

Bethânia Pires Amaro

Alguns números da Flip

Público em Paraty nos dias da Festa: 40 mil (estimativa preliminar da Prefeitura)

Taxa de ocupação das pousadas: 100% no Centro Histórico expandido (dados preliminares da Prefeitura)

Público total do Programa Educativo: 15 mil (26% em relação às 11.928 registradas na edição de 2025)

70 mil visualizações no canal do YouTube até o fim da 24ª Flip

Leis de incentivo:

Aprovado na Lei Rouanet: R$ 15 mi

Captado via Lei Rouanet até o momento: R$ 3,35 mi

Outras captações até o momento: R$ 5,03 mi

Custo preliminar da 24ª Flip: R$ 11,7 mi

Parcerias

Casas Parceiras: 46

Pousadas parceiras: 50

Editoras parceiras (Programa Principal): 12

Editoras parceiras (Educativo): 18

Embaixadas, consulados e institutos: 16

Praça Aberta

Editoras independentes: 35

Autores Independentes: 202

Coletivo Somar: 22 tendas