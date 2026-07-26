Miss Universe Brasil: 'Sonhos nunca envelhecem e eu sou a prova viva', diz Marcella Kozinski

A paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 em cerimônia realizada na noite deste sábado, 25. Natural de Curitiba, a paranaense foi eleita Miss Paraná em 2021 e, desde 2019, trabalha como modelo fora do País.

Em postagem nas redes sociais, ela comemorou a vitória e já começou a traçar planos para representar o País na edição mundial do concurso em Porto Rico, em novembro. "Sonhos nunca envelhecem, e eu sou a prova viva disso. Tenha coragem, determinação e dê o seu melhor, mas acima de tudo, tenha fé. Entregue seu caminho e confie que o melhor acontecerá na sua vida. Não foi apenas uma realização, mas uma promessa que se cumpriu. Imensamente feliz em saber que tanto trabalho e dedicação me levaram em direção ao meu sonho! Agora mais do que nunca o foco continua, carregando o Brasil no peito", escreveu.

Com a nova edição do Miss Universe Brasil, Maria Gabriela Lacerda, do Piauí, que venceu em 2025, se despediu do título. Antes da final, ela desfilou com um vestido inspirado em 'A Última Ceia', de Leonardo Da Vinci.

Ao todo, 31 mulheres concorreram ao título - número maior que as unidades federativas brasileiras porque foi a primeira vez que o Miss Universe Brasil incluiu rotas turísticas. Marcella superou as concorrentes do Espírito Santo (ES), Flávia Klemz, e da Chapada Diamantina (BA), Jaque Ciocci.

Marcella representou a Ilha do Mel, se tornando a primeira candidata eleita pela nova categoria criada pelo concurso para destacar destinos turísticos brasileiros. Também havia candidatas de Cataratas do Iguaçu-PR, Berço da República-SP, Litoral Paulista-SP, Triângulo Mineiro-MG, Vale dos Vinhedos-RS e Vale do Paraíba-SP.

A Ilha do Mel é um dos principais pontos turísticos do litoral paranaense, com praias, morros, trilhas e monumentos que contam a história do estado. É, também, uma Unidade de Conservação para proteção de ecossistemas naturais: manguezais, restingas, brejos litorâneos e caxetais.

Com o Parque Estadual e a Estação Ecológica, 93% da Ilha está em Unidades de Conservação.