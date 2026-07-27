Chamas altas em polo petroquímico assustam moradores do ABC

Moradores de cidades do ABC Paulista e de áreas da capital foram surpreendidos por grandes chamas no Polo Petroquímico de Capuava, em Mauá, na madrugada desta segunda-feira, 27. O clarão, visível a quilômetros de distância, despertou preocupação e repercutiu nas redes sociais.

"Isso não pode ser normal", escreveu um morador em publicação no X. "A petroquímica tá maluca? O que está acontecendo em Santo André?", questionou outro.

Segundo a Braskem, as chamas foram provocadas pelo acionamento do flare, dispositivo de segurança utilizado em indústrias químicas e petroquímicas. Em nota, a empresa afirmou que o equipamento é um padrão de segurança adotado mundialmente e utilizado para garantir a integridade das operações, em conformidade com normas internacionais de segurança, saúde e proteção ao meio ambiente.

O dispositivo precisou ser acionado por volta das 5h30, após uma queda de energia que atingiu toda a região do Polo Petroquímico do Grande ABC.

A ISA Energia informou que, por volta das 5h28, houve um desligamento em uma subestação na zona leste da capital, o que provocou a interrupção parcial e momentânea do fornecimento de energia para a distribuidora local.

De acordo com a concessionária, o processo de recomposição da rede teve início imediatamente, em conjunto com a distribuidora e sob coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O fornecimento de energia foi totalmente restabelecido às 5h41. As causas do desligamento ainda são investigadas pelas empresas envolvidas.