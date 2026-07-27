Filha de Ana Maria Braga desabafa sobre fim de casamento: 'Como se fosse um karma'

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, revelou que seu casamento com o professor de yoga colombiano Badarik González chegou ao fim. A separação foi anunciada por ela em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, no qual compartilhou reflexões sobre o relacionamento e afirmou que a decisão, embora dolorosa, foi necessária. Os dois são pais de Varuna, de 5 anos, e Hima, de 2.

Ela disse que enxergou no relacionamento um padrão que já havia vivido anteriormente e relembrou a experiência com o pai de suas duas filhas mais velhas, Joana, de 15 anos, e Maria, de 11, fruto de seu antigo casamento com Paschoal Feola. "Eu já havia passado por uma falta de identidade em um relacionamento e percebi como isso é dolorido, mas é libertador quando a gente toma uma posição", declarou.

A professora de yoga contou que a prática transformou sua forma de enxergar a vida. Segundo ela, o contato mais profundo com a filosofia da modalidade fez com que percebesse que já não fazia sentido permanecer no relacionamento.

"O yoga chegou na minha vida há 15 anos e eu estava no começo do relacionamento com o pai das minhas filhas. Quanto mais eu comecei a estudar sobre o que interessava, me dedicar, eu percebi que infelizmente não podia mais tê-lo como companheiro", afirmou.

Mariana disse acreditar que viveu situação semelhante novamente ao identificar, em seu então companheiro Badarik, um processo de acomodação. "De certa maneira isso parece como se fosse um karma meu, que isso se repetiu de novo de uma outra maneira."

Ela também refletiu sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres em relações que deixam de ter diálogo. Para ela, chega um momento em que o esforço para manter o vínculo deixa de ser suficiente. "A mulher madura, ela quer sossego, mas ela não encontra sossego e finge que acredita ainda que vai encontrar. Aí cada vez mais o sossego fica mais distante. Os momentos bons vão ficando raros", disse.

Para ela, quando a comunicação desaparece, torna-se difícil seguir investindo na relação. "Um relacionamento, quando perde totalmente o diálogo, não sei se ele chegou a ter, é difícil para nós mulheres adultas continuarmos nos aventurando numa terra inóspita."

Em outro trecho do vídeo, Mariana afirmou que ela e Badarik já enfrentavam um distanciamento antes da separação, embora conseguissem esconder isso de quem estava ao redor. "A gente já não vinha encontrando identidade, apesar de conseguirmos disfarçar bem", declarou.

Mariana tem 43 anos e é a primogênita de Ana Maria Braga, fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho. Ela mantém uma rotina voltada ao estilo de vida natural e atua como professora de yoga.