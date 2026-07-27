Tom Holland admite que já promoveu filmes que considerava 'uma porcaria'

Tom Holland fez uma rara e bem-humorada reflexão sobre sua própria carreira ao admitir que nem sempre acreditou nos filmes que precisou promover ao longo dos anos. Durante participação no Dish Podcast, o ator contou que já se viu em situações desconfortáveis durante turnês de divulgação, quando precisava convencer o público a assistir a produções que, em sua opinião, não eram boas.

Atualmente, porém, o cenário é diferente. O astro britânico afirmou que está vivendo um dos momentos mais satisfatórios de sua trajetória profissional por estar divulgando dois longas que considera motivo de orgulho: A Odisseia (2026), dirigido por Christopher Nolan, e Homem-Aranha: Um Novo Dia, quarto filme solo do herói interpretado por Holland, que estreia nos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026.

Durante a entrevista ao Dish Podcast, Holland explicou que promover um filme se torna muito mais natural quando existe confiança no resultado final. Segundo ele, responder às perguntas da imprensa é simples quando acredita genuinamente que o público terá uma boa experiência.

"Estou adorando tudo isso. Quando você está divulgando filmes dos quais realmente se orgulha, tudo fica muito fácil. Porque, quando perguntam por que as pessoas deveriam assistir ao filme, você não está mentindo para ninguém. Você realmente acredita que elas deveriam vê-lo."

O ator, no entanto, reconheceu que essa não foi uma realidade constante em sua carreira. Com sinceridade, revelou que já precisou defender projetos que não considerava bons.

"Já vivi situações em que me perguntavam: 'Por que as pessoas deveriam assistir a este filme?'. E, no fundo, eu pensava: 'Não deveriam, porque é uma porcaria'."

Orgulho da fase atual

Holland afirmou que a recepção positiva de seus trabalhos recentes transformou completamente sua experiência durante a divulgação. Para ele, o momento atual representa uma espécie de recompensa após anos de altos e baixos na carreira.

"Sinceramente, tudo isso tem parecido uma espécie de volta da vitória. Estou aproveitando muito essa fase. Tenho muito orgulho dos dois filmes."

A declaração ganha ainda mais peso diante do bom desempenho de A Odisseia, que já ultrapassou a marca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões na cotação atual) em bilheteria mundial, enquanto Homem-Aranha: Um Novo Dia chega aos cinemas cercado por grande expectativa e projeções de recordes de público.

Filmes que dividiram opiniões

Embora Holland não tenha citado quais seriam as produções que considera "porcarias", parte do público costuma apontar títulos como Mundo em Caos (2021) e Inverno Rigoroso (2021) entre os trabalhos menos elogiados de sua filmografia.

Mesmo sem revelar nomes, o ator deixou claro que a diferença entre divulgar um projeto no qual acredita e outro do qual não gosta é enorme, especialmente durante entrevistas e eventos promocionais.

Elogios a Anne Hathaway

Além de comentar sobre seus filmes, Holland também aproveitou a participação no Dish Podcast para elogiar sua colega de elenco em A Odisseia, Anne Hathaway.

Segundo o ator, acompanhar a vencedora do Oscar durante a série de entrevistas de divulgação foi uma experiência enriquecedora. Holland afirmou que observá-la em ação o ajudou a aprender mais sobre a forma de conduzir entrevistas e lidar com a imprensa.

"Tive o prazer de conversar com Anne Hathaway nos últimos três dias e fazer entrevistas com ela. Para mim, foi uma experiência de aprendizado incrível. Ela é uma profissional exemplar."

Com A Odisseia em cartaz e Homem-Aranha: Um Novo Dia prestes a estrear, Tom Holland afirma estar vivendo um dos momentos mais gratificantes de sua carreira, desta vez, sem precisar esconder sua verdadeira opinião sobre os filmes que está promovendo.