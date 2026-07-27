'Toy Story 5' se torna a maior bilheteria de 2026 após arrecadar R$ 6,2 bilhões

Toy Story 5 alcançou um novo marco nas bilheterias e assumiu a liderança entre os lançamentos de 2026. A animação da Disney e da Pixar ultrapassou a marca de 1,22 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 6,2 bilhões na cotação atual) em arrecadação mundial, tornando-se o filme de maior faturamento do ano até o momento.

Desse total, 448 milhões de dólares (R$ 2,26 bilhões) vieram dos cinemas dos Estados Unidos e 573 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) dos demais países. Segundo a Variety, a animação é o terceiro longa de 2026 a superar a barreira de 1 bilhão de dólares (R$ 5,1 bilhões) em bilheteria global, depois de Super Mario Galaxy e Michael, ambos com 1,1 bilhão de dólares (R$ 5,58 bilhões).

A publicação também destaca que A Odisseia, que soma 639,6 milhões de dólares (R$ 3,24 bilhões) após duas semanas em cartaz, deve ser o próximo a atingir esse patamar.

O desempenho do filme também reforça a recuperação das bilheterias internacionais. A expectativa é que 2026 registre o maior número de produções acima de 1 bilhão de dólares (R$ 5,1 bilhões) desde a pandemia de covid-19, que interrompeu o ritmo dos cinemas em 2020. Naquele ano, nenhum lançamento alcançou esse resultado. Nos anos seguintes, a quantidade de produções bilionárias voltou a crescer gradualmente.

A nova aventura da franquia ainda deve se tornar, nos próximos dias, a maior bilheteria da história de Toy Story. Para isso, precisa ultrapassar a marca de 1,7 bilhão de dólares (R$ 8,6 bilhões) arrecadados por Toy Story 4, lançado em 2019. Antes dele, Toy Story 3 também havia superado a marca de 1 bilhão de dólares (R$ 5,1 bilhões), consolidando a série entre as mais bem-sucedidas da animação.

Dirigido por Andrew Stanton, veterano da Pixar, o quinto filme acompanha Bonnie como uma das últimas crianças da vizinhança que ainda brinca com brinquedos. O mundo ao redor dela já está mergulhado em telas. O presente que ela ganha - Lilypad, um tablet interativo desenhado para crianças - passa a ocupar o espaço que antes era de Jessie, Buzz, Woody e companhia. Os brinquedos veem, com crescente apreensão, o que pode ser o fim de uma era.