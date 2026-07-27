Quem é Lara Jucá, novo affair de Zé Felipe

Lara Jucá entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais após ser vista aos beijos com Zé Felipe durante uma festa realizada depois de um show do cantor, no Rio de Janeiro. As imagens do momento viralizaram rapidamente e alimentaram especulações sobre um possível romance entre os dois, que ainda não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

Com milhões de seguidores e uma carreira consolidada como influenciadora digital, Lara já era conhecida no universo da internet antes do suposto affair. Além de produzir conteúdo sobre moda, beleza e lifestyle, ela também é empresária e participou de um dos realities digitais mais populares do País.

Carioca, Lara Jucá tem 23 anos e soma cerca de 3,8 milhões de seguidores no Instagram e 2,2 milhões no TikTok, onde compartilha conteúdos voltados para moda, beleza, viagens e rotina.

A influenciadora também é dona de uma marca de biquínis que leva seu nome e costuma mostrar registros de viagens internacionais para destinos como Grécia, Itália e Estados Unidos.

Outro fator que ampliou sua visibilidade foi a participação no Rancho do Maia, reality show criado por Carlinhos Maia, onde passou a frequentar eventos e conviver com outros influenciadores conhecidos do público.

Relacionamento com Orochi marcou trajetória

Antes de ser apontada como affair de Zé Felipe, Lara viveu um relacionamento de idas e vindas com o rapper Orochi ao longo dos últimos anos. O casal anunciou o fim definitivo do namoro em maio deste ano.

Na ocasião, a separação parecia ter ocorrido de forma amigável, com mensagens de carinho publicadas pelos dois nas redes sociais. No entanto, semanas depois, o ex-casal protagonizou uma troca de indiretas na internet.

A situação começou após Lara ser vista na mesma festa que o jogador Kauã Elias. Orochi chegou a enviar mensagens sobre o episódio para pessoas próximas ao atleta, o que motivou uma resposta pública da influenciadora.

"Estou sendo exposta nessa rede. Esse querido está citando meu nome para tentar inventar coisas sobre a minha vida. Ele deve estar muito mordido", afirmou Lara na época.

Ela também criticou o comportamento do ex-companheiro após o término do relacionamento e pediu que ele deixasse de mencioná-la nas redes sociais.

Affair com Zé Felipe movimenta a internet

O nome de Lara voltou aos holofotes neste fim de semana depois que fotos e vídeos mostraram a influenciadora aos beijos com Zé Felipe durante uma festa após a apresentação do cantor no Rio de Janeiro.

A aproximação ganhou ainda mais repercussão porque Lara já conhecia Virginia Fonseca, ex-esposa do artista. As duas chegaram a aparecer juntas recentemente em um jantar com amigos, entre eles o jogador Vinícius Júnior.

Outro detalhe que chamou atenção dos internautas foi a movimentação de Orochi nas redes sociais. Após a divulgação das imagens de Lara com Zé Felipe, o rapper passou a curtir publicações de Ana Castela, ex-namorada do cantor, atitude que rapidamente repercutiu entre os fãs.

Apesar da repercussão das imagens, nem Zé Felipe nem Lara Jucá confirmaram oficialmente o relacionamento. Até o momento, ambos mantêm silêncio sobre o assunto.