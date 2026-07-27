Padre Fábio de Melo doa prêmio recebido no Jogo das 3 Pistas, no SBT, à senhora da plateia

Um momento de solidariedade marcou a edição do Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel e exibido no domingo, 26. Durante a participação no tradicional quadro Jogo das 3 Pistas, os padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar surpreenderam a plateia ao doarem os prêmios conquistados à uma senhora que acompanhava a gravação.

A iniciativa partiu de Fábio de Melo, que revelou ter se sensibilizado com a presença da espectadora desde o início do programa. O gesto emocionou o público presente, recebeu elogios da apresentadora e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Após conquistar R$ 770 no quadro, Fábio de Melo pediu a palavra antes de deixar o palco e explicou o motivo da decisão.

"Posso fazer uma coisa? Deus me deu muito mais do que eu preciso."

Em seguida, o sacerdote contou que havia notado uma senhora na plateia e desejava presenteá-la com o prêmio.

"Desde a hora que eu cheguei aqui, eu olhei o rosto de uma senhora que comoveu muito. Eu queria que ela ficasse com o meu prêmio. Pode ser?"

Patrícia Abravanel autorizou o gesto, e a mulher foi chamada ao palco. Sob aplausos da plateia, Fábio de Melo entregou o dinheiro, abraçou a espectadora e desejou que ela aproveitasse o presente.

"Faça bom proveito. Compre uma coisinha para a senhora."

Chrystian Shankar repetiu a atitude

Comovido com a iniciativa do colega, o padre Chrystian Shankar decidiu fazer o mesmo. Após receber R$ 600 no quadro, ele anunciou que também abriria mão do prêmio em favor da mesma senhora.

"Já que vai levar o dele, leva o meu também, minha filha. Que que é isso?"

Ao entregar o valor, o religioso também fez questão de abraçar a espectadora e deixou uma mensagem de carinho. "Uma grande bênção na vida da senhora. Tudo de bom. Deus abençoe. E Maria, o nome da minha mãe. Nada é por acaso."

Logo depois, Shankar agradeceu Fábio de Melo por ter tomado a iniciativa. "Obrigado, Fábio, você que deu o pontapé."

Patrícia Abravanel elogiou os religiosos

O gesto dos dois convidados foi celebrado pela plateia, que respondeu com aplausos e gritos de incentivo. Patrícia Abravanel também destacou a emoção do momento e elogiou a atitude dos sacerdotes.

"Foi lindo. São mais do que palavras, os gestos já mostraram. Obrigada. Foi lindo demais. Que programa lindo."

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas destacaram a generosidade dos dois padres e compartilharam o vídeo do momento, que se tornou um dos assuntos comentados após a exibição do programa.