'Senti que era o fim da linha', diz Marcos Oliveira sobre internação

Marcos Oliveira, mais conhecido como Beiçola de A Grande Família, falou pela primeira vez sobre a internação que o manteve hospitalizado por 20 dias após uma infecção na região do períneo. O ator, de 70 anos, revelou que, apesar de não ter sentido medo durante o período mais delicado do tratamento, acreditou que poderia não sobreviver.

"Não senti medo, mas senti que era o fim da linha", declarou Marcos em entrevista ao Domingo Espetacular, exibida no último dia 26.

Apesar da dificuldade, ele também reforçou que continua determinado a enfrentar os problemas. "Estou na luta [da minha saúde]. Tem gente que desiste, não pode fazer nada. Eu não desisto."

O ator também refletiu sobre a forma como encara os desafios e afirmou que prefere manter o otimismo. "A vida tem que ser na alegria. Não dá para viver no rancor. Eu não sei viver no rancor", declarou.

Marcos Oliveira foi internado em 30 de junho, passou por uma cirurgia no dia seguinte para retirar um abscesso e chegou a permanecer alguns dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Depois de ser transferido para um quarto, precisou voltar ao CTI em 11 de julho.

De volta ao Retiro dos Artistas, onde vive desde 2025, Marcos comentou que um dos primeiros desejos após receber alta foi voltar a comer um de seus pratos preferidos. Segundo ele, pediu um yakisoba acompanhado de salmão grelhado, mas ainda não conseguiu realizar o desejo.

Nos últimos anos, o ator passou por diferentes problemas de saúde. Em maio deste ano, foi submetido a uma cirurgia de hérnia. Em 2024, precisou realizar um cateterismo de emergência e, em 2022, passou por uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra.