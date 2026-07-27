Lincoln Tornado mostra bastidores de cena perigosa com Cauã Reymond em 'Jogada de Risco'

A cena que abre Jogada de Risco chamou a atenção do público pela intensidade. No primeiro episódio da série, o personagem Maurício, vivido por Cauã Reymond, é pendurado de cabeça para baixo por agiotas e lançado de uma altura considerável como forma de intimidação. Apesar do realismo da sequência, tudo foi realizado com equipamentos de segurança e planejamento técnico.

Quem mostrou os bastidores foi o ator Lincoln Tornado, que integra o elenco da produção. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele revelou como a cena foi gravada e brincou com o nível de dificuldade da sequência. "Estão achando que é fácil?", escreveu na legenda da publicação, que rapidamente chamou a atenção dos fãs da série.

Nas imagens compartilhadas por Lincoln Tornado, Cauã Reymond aparece preso a cordas, cabos e equipamentos de segurança, além de utilizar uma câmera acoplada ao corpo para registrar a ação sob diferentes ângulos.

O vídeo também mostra o momento em que o personagem é lançado do alto. Na realidade, o ator cai sobre um colchão de proteção, evidenciando todo o trabalho da equipe de efeitos e segurança para garantir que a sequência fosse gravada sem riscos.

Além da cena de ação, Lincoln registrou momentos mais descontraídos das filmagens, como Cauã Reymond e Ricardo Teodoro ensaiando o texto antes das gravações e uma foto ao lado do protagonista da série.

A cena marca o início da trama

A sequência ocorre logo no primeiro episódio de Jogada de Risco. Na história, Maurício acaba contraindo uma dívida com agiotas e é capturado pelos criminosos, que o penduram de cabeça para baixo como forma de punição e ameaça.

O episódio estabelece o clima de tensão que acompanha a produção, marcada por cenas de ação e pelo universo das apostas esportivas ilegais.

Série acompanha o submundo das apostas

Criada por Cauã Reymond, Thiago Dottori e Sofia Maria, com direção artística de Bruno Safadi, Jogada de Risco acompanha a trajetória de Maurício, um ex-jogador de futebol que passa a trabalhar como empresário de jovens atletas. Ao tentar construir uma nova carreira, ele acaba se envolvendo com organizações criminosas ligadas à manipulação de resultados e apostas esportivas.

Além de protagonizar a série, Cauã Reymond também assina a criação da produção e atua como diretor. O elenco reúne nomes como Mariana Sena, Cauê Campos, Juan Paiva, Letícia Colin, Marcos Frota, Marcelo Adnet, Ricardo Teodoro, Breno Ferreira e Bruna Griphao.

Lançamento semanal

Com oito episódios, Jogada de Risco estreou no Globoplay em 23 de julho de 2026. A plataforma disponibiliza dois capítulos por semana, sempre às quintas-feiras, com o último episódio previsto para ir ao ar em 13 de agosto.

Antes da estreia no streaming, a produção teve sua première mundial no SXSW London 2026, tornando-se a única série brasileira selecionada para a edição do festival, o que reforça a aposta da Globo em produções nacionais voltadas ao mercado internacional.