Cinema nacional a R$ 10 em São Paulo; veja filmes e sessões para aproveitar a oferta

Os fãs de cinema terão uma oportunidade de assistir a produções brasileiras indicadas ao Prêmio Grande Otelo por um preço reduzido em São Paulo. Nos dias 27 e 28 de julho, a rede UCI Cinemas promove uma maratona com oito filmes que disputam o prêmio, cuja cerimônia está marcada para 4 de agosto. Durante os dois dias, os ingressos custam R$ 10.
Fazem parte da seleção os filmes:
O Agente Secreto
Manas
O Último Azul
Os Enforcados
(Des)controle
Sexa
Uma Mulher Sem Filtro
C.I.C. - Central de Inteligência Cearense
Entre os destaques da mostra está O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, líder em indicações nesta edição do prêmio, com 18 nomeações, incluindo as categorias de melhor filme de ficção e melhor direção.
Veja os horários das sessões
As exibições ocorrem em todas as unidades da UCI Cinemas em São Paulo (Anália Franco, Jardim Sul, Plaza Sul e Santana):
O Último Azul
27/7 (segunda): 14h
28/7 (terça): 21h45
O Agente Secreto
27/7 (segunda): 20h30
28/7 (terça): 14h
Manas
27/7 (segunda): 20h50
28/7 (terça): 14h30
(Des)controle
27/7 (segunda): 14h30
28/7 (terça): 19h
C.I.C. - Central de Inteligência Cearense
27/7 (segunda): 18h40
28/7 (terça): 16h50
Sexa
27/7 (segunda): 15h55
28/7 (terça): 19h45
Uma Mulher Sem Filtro
27/7 (segunda): 16h35 na unidade Jardim Sul; nas demais unidades, às 14h30
28/7 (terça): 19h na unidade Jardim Sul; nas demais unidades, às 21h05
Os Enforcados
27/7 (segunda): 17h55
28/7 (terça): 17h10