Cinema nacional a R$ 10 em São Paulo; veja filmes e sessões para aproveitar a oferta

Os fãs de cinema terão uma oportunidade de assistir a produções brasileiras indicadas ao Prêmio Grande Otelo por um preço reduzido em São Paulo. Nos dias 27 e 28 de julho, a rede UCI Cinemas promove uma maratona com oito filmes que disputam o prêmio, cuja cerimônia está marcada para 4 de agosto. Durante os dois dias, os ingressos custam R$ 10.

Fazem parte da seleção os filmes:

O Agente Secreto

Manas

O Último Azul

Os Enforcados

(Des)controle

Sexa

Uma Mulher Sem Filtro

C.I.C. - Central de Inteligência Cearense

Entre os destaques da mostra está O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, líder em indicações nesta edição do prêmio, com 18 nomeações, incluindo as categorias de melhor filme de ficção e melhor direção.

Veja os horários das sessões

As exibições ocorrem em todas as unidades da UCI Cinemas em São Paulo (Anália Franco, Jardim Sul, Plaza Sul e Santana):

O Último Azul

27/7 (segunda): 14h

28/7 (terça): 21h45

O Agente Secreto

27/7 (segunda): 20h30

28/7 (terça): 14h

Manas

27/7 (segunda): 20h50

28/7 (terça): 14h30

(Des)controle

27/7 (segunda): 14h30

28/7 (terça): 19h

C.I.C. - Central de Inteligência Cearense

27/7 (segunda): 18h40

28/7 (terça): 16h50

Sexa

27/7 (segunda): 15h55

28/7 (terça): 19h45

Uma Mulher Sem Filtro

27/7 (segunda): 16h35 na unidade Jardim Sul; nas demais unidades, às 14h30

28/7 (terça): 19h na unidade Jardim Sul; nas demais unidades, às 21h05

Os Enforcados

27/7 (segunda): 17h55

28/7 (terça): 17h10