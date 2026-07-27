Capivara atingida por flecha morre após resgate na Represa Guarapiranga, em São Paulo

Uma capivara morreu após ser resgatada com uma flecha cravada no corpo na Represa Guarapiranga, na região de M'Boi Mirim, zona sul de São Paulo. O caso foi registrado neste domingo, 26, e é tratado como suspeita de caça ilegal de animal silvestre.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, equipes do Grupamento Náutico foram acionadas depois que pessoas que estavam na região perceberam que o animal estava ferido. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a capivara ainda com vida.

O animal foi encaminhado ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), onde recebeu atendimento veterinário. Apesar dos esforços da equipe, a capivara não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), o corpo passará por exames necroscópicos, que deverão auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.

Até o momento, o responsável por atingir o animal não foi identificado. A principal hipótese é de que a capivara tenha sido vítima de caça ilegal.

Em nota, a Secretaria do Verde afirmou repudiar qualquer ato de violência contra a fauna e ressaltou que ferir ou matar animais silvestres configura crime ambiental, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com pena de um a três anos de prisão, além de multa.

A Prefeitura de São Paulo orienta que moradores que encontrem animais silvestres feridos ou em situação de risco acionem a Guarda Civil Ambiental pelo telefone 153 ou a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) pelo WhatsApp (11) 95220-0219, disponível diariamente, das 8h às 17h.

Segundo a Guarda Civil Ambiental, o patrulhamento na região será reforçado em parceria com as equipes náuticas da GCM para auxiliar na identificação dos responsáveis pelo ataque à capivara.