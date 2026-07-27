Carro atinge cabine e derruba teto de pedágio em Campinas; motorista do veículo morreu

Um carro atingiu a cabine e derrubou parte do teto de uma praça de pedágio, neste domingo, 26, na rodovia Governador Adhemar de Barros Filho (SP-340), em Campinas, interior de São Paulo. O motorista foi socorrido com ferimentos graves, mas não resistiu. Outras 7 pessoas sofreram ferimentos leves, segundo a concessionária Renovias.

Uma câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contenção e praticamente decolou, ao atingindo a pilastra de contenção da cobertura, que desabou.

Conforme a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 09h50 de domingo para atender uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio que colidiu com a estrutura da praça de pedágio no km 123,5, sentido norte da SP-340. Após a colisão, o automóvel capotou.

Com o choque, parte das telhas da praça caiu na pista. Outros dois veículos foram atingidos e seus ocupantes sofreram ferimentos. Equipes de Operações e Resgate da concessionária foram mobilizadas para atendimento. Foram registradas 11 envolvidos na ocorrência, mas não se feriram. Três pessoas tiveram ferimentos leves e uma vítima ficou em estado grave, segundo a Renovias.

A pessoa que se feriu gravemente é o motorista do carro que atingiu o pedágio, de 24 anos. Ele foi levado para um hospital de Jaguariúna, mas não resistiu.

Nesta segunda-feira, 27, três cabines manuais estão abertas para atendimento no sentido norte (interior) e outras oito no sentido sul (São Paulo). Segundo a concessionária, as equipes trabalham no local para a remoção dos materiais.

"Não há bloqueio de faixas e congestionamento. A estrutura será analisada para avaliar as condições e definir os próximos passos em relação à reconstrução do espaço danificado", informou a Renovias.

Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o acidente será apurado em inquérito policial pelo 4.o Distrito Policial de Campinas.