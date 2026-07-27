Filha de Gugu Liberato faz tour em estúdio do pai para mostrar como está o local após sua morte

Quase seis anos após a morte de Gugu Liberato, um dos projetos mais importantes criados pelo apresentador continua em funcionamento. Marina Liberato, filha do comunicador, compartilhou nas redes sociais um tour pela GGP Produções, estúdio audiovisual idealizado pelo pai em 1999, e mostrou aos seguidores como está atualmente o espaço localizado em Alphaville, na Grande São Paulo.

Além de ser conhecido pelo sucesso na televisão, Gugu também construiu uma trajetória como empresário no setor de comunicação. O estúdio foi criado como uma forma de ampliar sua atuação no mercado audiovisual, oferecendo uma estrutura própria para gravações de programas, filmes, comerciais, videoclipes e produções digitais.

Durante o vídeo, Marina destacou a importância do empreendimento para a história da família e afirmou que o local representa a continuidade de um projeto iniciado pelo pai.

"Este lugar que eu estou nesse exato momento tem quase 30 anos de história. Ele começou com o meu pai e hoje a gente tem a oportunidade de seguir esse legado grande que meu pai criou", declarou.

A GGP Produções possui 5.420 metros quadrados de área construída em um terreno de 8.535 metros quadrados. A estrutura conta com dois estúdios independentes, camarins, salas de maquiagem e figurino, espaços para cenografia, ilha de edição, auditório, salas de reunião e estacionamento com 120 vagas.

O espaço também oferece segurança e monitoramento 24 horas, além de uma estrutura preparada para receber diferentes tipos de produções audiovisuais.

Estúdio já recebeu grandes produções

Ao longo dos anos, a GGP Produções se tornou palco de diversos projetos da televisão brasileira e do mercado de entretenimento. O local recebeu gravações do próprio Gugu, incluindo programas produzidos durante sua passagem pela Record, além de atrações de diferentes emissoras.

Entre os trabalhos realizados no espaço estão o reality Shark Tank Brasil, da Sony, a série Luz, da Netflix, e Bugados, do Globoplay. A estrutura também já foi utilizada para comerciais, documentários, eventos e videoclipes.

"A GGP é um estúdio completo para cinema, para TV, para comerciais, clipes de música e muito mais como ações publicitárias. Aqui a gente tem uma estrutura enorme para qualquer tipo de produção", explicou Marina.

Filhos de Gugu seguem administrando negócio

Atualmente, a GGP Produções continua sob administração dos filhos de Gugu Liberato: Marina, Sofia e João Augusto. O objetivo é preservar o espaço criado pelo apresentador e manter sua atuação no mercado audiovisual.

Com a expansão das plataformas de streaming e o aumento da demanda por produções nacionais, estúdios com grande estrutura se tornaram cada vez mais disputados. A GGP segue como uma das opções para gravações de séries, novelas, programas de televisão e projetos publicitários.