Motorista de carro blindado buzina para impedir assalto e criminoso reage apontando arma

Imagens registradas no último sábado, 25, flagraram a ação de quatro criminosos na Rua Colégio Pio XII, na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. Um motorista que estava no local em um veículo blindado buzina para chamar atenção para o assalto. Um dos criminosos reage e aponta a arma para o carro.

Durante o roubo, o condutor aciona a buzina na tentativa de alertar outros motoristas e coibir o crime. Em resposta, um dos criminosos aproximou-se do automóvel e apontou uma arma contra a janela do motorista.

Em seguida, o suspeito desiste da abordagem, embarca na garupa da motocicleta do comparsa e foge do local. Uma das motocicletas utilizadas no crime trafegava sem a placa de identificação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, uma mulher de 34 anos foi assaltada no local, na Avenida Dona Helena Pereira de Moraes.

A vítima relatou que estava dentro de um automóvel que parou no semáforo, quando o veículo foi abordado por quatro homens em duas motocicletas, um deles armado, que realizou o crime.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica. Diligências prosseguem para identificar os envolvidos, diz a SSP.

Horas após o episódio, no mesmo bairro, um policial militar de folga interveio em uma tentativa de assalto nas proximidades do Shopping Morumbi, onde duas famílias eram abordadas por suspeitos armados.

Segundo o registro policial, o agente se identificou e "ordenou a rendição dos indivíduos que, ao direcionarem a arma na direção do policial, foram alvejados por cinco disparos efetuados pelo agente em legítima defesa".

"Os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram a pé em direção ao centro de compras. A Polícia Civil informou que as motocicletas apreendidas na ocorrência posterior possuem as mesmas características das que aparecem nas gravações do Morumbi e passarão por perícia técnica. O caso foi registrado na Polícia Civil, que prossegue com as diligências para identificar e prender os integrantes do grupo", diz a SSP.