Presidente da Marvel revela reação ao conhecer novo Pantera Negra: 'Me arrepiei'

Kevin Feige revelou que ficou emocionado ao descobrir quem interpretaria o novo Pantera Negra no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Em entrevista à revista Empire, o presidente da Marvel Studios contou como o diretor Ryan Coogler chegou ao nome de David Jonsson, anunciado no último sábado, 25, durante o painel da Marvel na San Diego Comic-Con (SDCC).

"Eu vou te falar a real. A gente não tinha começado a procurar ainda. O Ryan (Coogler) estava trabalhando em Pecadores e, quando o Ryan está em um projeto, ele fica totalmente concentrado. Então, a gente assumiu que falaríamos com ele depois do lançamento de Pecadores, depois da campanha do Oscar. A gente esperava que seria depois da premiação do Oscar que o processo teria início", disse.

Segundo Feige, porém, Coogler entrou em contato semanas antes do previsto para dizer que já havia encontrado o ator ideal para assumir o manto do herói.

"Um mês e meio antes disso, ele me ligou e disse, 'Eu encontrei ele'. Eu perguntei o que ele queria dizer, aí ele falou, 'Eu encontrei ele. Ele é o cara, David Jonsson'. Aí ele falou dos filmes dele, eu tinha visto alguns, fui assistir mais. Ele me disse que ia se encontrar com ele. Eles tiveram um encontro secreto em um hotel por aí e ele me ligou depois e disse, 'Ele é o cara, ele é o cara, eu senti. Eu senti na minha alma. Ele é uma boa pessoa e ele é o próximo Pantera Negra'. Me arrepiei, lacrimejei e disse, 'Vamos lá, então'. Então a gente está guardando esse segredo há uns seis meses", revelou Feige.

Sobre 'Vingadores: Doutor Destino'

David Jonsson fará sua estreia como Pantera Negra em Vingadores: Doutor Destino, quinto filme da franquia. O longa terá como principal antagonista o Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., que retorna ao MCU em um novo papel após interpretar o Homem de Ferro na Saga do Infinito.

Com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo e roteiro de Michael Waldron e Stephen McFeely, o filme reunirá um dos maiores elencos da história da Marvel. Entre os retornos estão Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Winston Duke e Letitia Wright.

Também estarão no longa personagens introduzidos após Vingadores: Ultimato, como Shang-Chi (Simu Liu), Falcão (Danny Ramirez), o Quarteto Fantástico (formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach), integrantes de Thunderbolts e Tenoch Huerta como Namor.

Outra grande novidade será o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Estão confirmados Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística) e Channing Tatum, que volta como Gambit após sua participação em Deadpool & Wolverine.

Vingadores: Doutor Destino estreia nos cinemas em 17 de dezembro de 2026.