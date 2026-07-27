Ronnie Wood, dos Rolling Stones, vai fazer show único no Brasil; saiba tudo

Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, fará um show único no Brasil em 2026. O músico sobe ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 1º de novembro, em uma turnê que acompanha o lançamento da coletânea Fearless: Anthology 1965-2025, retrospectiva de sua carreira solo e de diferentes fases de sua trajetória na música.

O álbum reúne faixas dos sete discos solo de estúdio de Wood, além de gravações ligadas ao seu trabalho com Rolling Stones, Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane e Jeff Beck Group. A turnê marca ainda o retorno do artista aos palcos em apresentações solo completas, algo que não acontecia há mais de 16 anos.

Nos shows, Ronnie será acompanhado pela cantora irlandesa Imelda May, parceira de longa data do guitarrista. Os dois já dividiram o palco em diversas ocasiões, incluindo o concerto em homenagem a Jeff Beck realizado em 2023, no Royal Albert Hall, em Londres.

A pré-venda de ingressos para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité começa ao meio-dia de 28 de julho, com 15% de desconto para pagamentos com cartões de crédito do banco. No dia 29, o benefício será estendido aos demais clientes Itaú. Já a venda para o público geral será aberta às 13h de 30 de julho, pelo site da Eventim.

Os ingressos custam entre R$ 262,50 (meia-entrada) e R$ 1.794, no pacote Vip Super Fã Itaú.

Novembro de rock internacional no Brasil

Além de Ronnie Wood, outros dois nomes de peso do rock anunciaram apresentações no Brasil em novembro.

O britânico Johnny Marr, guitarrista, cantor e compositor que ficou conhecido como um dos fundadores e principal arquiteto musical do The Smiths, volta ao País após 11 anos. Ele faz show no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 24 de novembro, naquela que será sua primeira apresentação solo em território brasileiro.

A turnê divulga o álbum The Age Of Everything, previsto para outubro, mas também promete revisitar sucessos que marcaram sua carreira, como There Is a Light That Never Goes Out, Bigmouth Strikes Again, How Soon Is Now? e Panic, além de Getting Away with It, do projeto Electronic. Os ingressos custam a partir de R$ 200 e já estão à venda.

Quem também retorna ao Brasil é o Social Distortion, que fará seus primeiros shows no País em 16 anos. A banda liderada por Mike Ness se apresenta em 14 de novembro, no Vibra São Paulo, e no dia 15, no Live Curitiba.

O grupo chega promovendo Born to Kill (2026), seu oitavo álbum de estúdio e o primeiro de inéditas em 15 anos. Os ingressos custam a partir de R$ 210 para o show em São Paulo e R$ 180 para a apresentação em Curitiba. As vendas começam às 10h desta terça-feira, 28, pela plataforma 101 Tickets.