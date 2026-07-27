Capivara é morta com flechada na represa de Guarapiranga em SP

O animal foi localizado ferido na represa de Guarapiranga, na Zona Sul da cidade, neste domingo (26). Segundo a prefeitura, agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionados por banhistas e resgataram a capivara ainda com vida.

O animal foi enviado ao Centro de Manejo e Reabilitação de Animais Silvestres, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Exames necroscópicos serão realizados no corpo do animal.

A represa de Guarapiranga é conhecida pela grande presença de capivaras, que vivem soltas em suas margens.

O suspeito de disparar a flecha não foi encontrado e a hipótese mais provável, segundo a GCM, é que o animal tenha sido vítima de caça ilegal.

Contatos

A prefeitura pede que, caso alguém encontre um animal silvestre ferido ou em risco, entre em contato com a GCM Ambiental pelo telefone 153 (Central de Atendimento de Urgência e Emergência).

Também é possível contatar a Divisão da Fauna Silvestre via WhatsApp, no número (11) 95220-0219. As equipes técnicas darão as instruções para que a situação seja conduzida com segurança.