Jão anuncia show do seu novo disco, 'Memórias Póstumas', em São Paulo

Jão já tem data para estrear nos palcos a era de Memórias Póstumas. O cantor anunciou nesta segunda-feira, 27, a primeira apresentação do álbum lançado no último domingo, 26. O show será realizado em 25 de setembro, no Nubank Parque, em São Paulo, com início previsto para as 20h. Os portões serão abertos às 16h.

O espetáculo marcará o retorno de Jão aos palcos após mais de um ano longe das apresentações. "A decisão de parar, nesse caso, foi humana e também por conta do trabalho, de exaurir ali o que eu tinha para dizer e ficar uma coisa chata. A volta foi a maior necessidade também de me movimentar e honrar assim a vida das pessoas que eu perdi", contou o cantor em entrevista ao Estadão.

Memórias Póstumas nasceu após uma tragédia pessoal. Em 3 de junho de 2025, Carlos Alberto Balbino, pai de Jão, morreu após sofrer uma arritmia, como revelou o próprio artista ao Estadão. O cantor, que já havia iniciado uma pausa estratégica na carreira, prolongou o período de reclusão e transformou esse processo no ponto de partida para o novo álbum.

A apresentação contará com um palco 360º montado no centro da arena, formato idealizado pelo cantor desde a SuperTurnê. Segundo a produção, o espetáculo foi concebido para traduzir ao vivo a atmosfera lírica e nostálgica que marca Memórias Póstumas, quinto álbum de estúdio de Jão.

O disco reúne 14 faixas e sucede SUPER (2023) e encerrando o ciclo de trabalhos inspirados nos quatro elementos da natureza. Horas antes da chegada do álbum às plataformas digitais, Jão reuniu cerca de 10 mil pessoas em uma audição pública realizada no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

Os ingressos para o show custam entre R$ 130, na meia-entrada da cadeira superior, e R$ 995, no pacote VIP Super Fã Itaú. A pré-venda para clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité começa às 10h desta terça-feira, 28, exclusivamente pela internet.

Os demais clientes Itaú poderão comprar entradas a partir de 29 de julho, também às 10h, enquanto a venda para o público geral será aberta em 30 de julho, às 10h, pelo site da Eventim e, às 11h, na bilheteria oficial.

Serviço: Jão no Nubank Parque

Data: 25 de setembro de 2026

Horário do show: 20h

Abertura dos portões: 16h

Local: Nubank Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

Ingressos: de R$ 130 a R$ 995

Vendas: Eventim

Classificação etária: pessoas de 5 a 15 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Adolescentes de 16 e 17 anos podem entrar desacompanhados.