Cristo Redentor lança selo oficial rumo ao 100 anos

Rio - O Santuário Cristo Redentor lançou, nesta segunda-feira (27), o selo oficial pelo o centenário do monumento, celebrado em 2031. A cerimônia aconteceu na Obra Social Leste Um, no Jardim Botânico, Zona Sul. A iniciativa marca o início da contagem regressiva para os 100 anos de um dos principais cartões-postais do país, que, em 2026, completa 95 anos.
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O evento foi presidido pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e reuniu representantes da equipe responsável pelo desenvolvimento da identidade visual das comemorações. O público pode conhecer o conceito do selo, o manual de aplicação da marca e um material institucional que servirá de base para as ações alusivas ao centenário do monumento.
Ao fim da cerimônia, os participantes assinaram o Termo de Diretriz Interna Conjunta para o uso do Selo Rumo aos 100 Anos, documento que estabelece as normas para a utilização da marca oficial nas iniciativas que integrarão as comemorações.
A apresentação do selo marca o início das celebrações pelos 100 anos do Cristo Redentor, inaugurado em 1931 e reconhecido como um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro e do Brasil. As ações comemorativas serão desenvolvidas até 2031, ano em que o monumento completa o centenário.
O evento foi presidido pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e reuniu representantes da equipe responsável pelo desenvolvimento da identidade visual das comemorações. O público pode conhecer o conceito do selo, o manual de aplicação da marca e um material institucional que servirá de base para as ações alusivas ao centenário do monumento.
Ao fim da cerimônia, os participantes assinaram o Termo de Diretriz Interna Conjunta para o uso do Selo Rumo aos 100 Anos, documento que estabelece as normas para a utilização da marca oficial nas iniciativas que integrarão as comemorações.
A apresentação do selo marca o início das celebrações pelos 100 anos do Cristo Redentor, inaugurado em 1931 e reconhecido como um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro e do Brasil. As ações comemorativas serão desenvolvidas até 2031, ano em que o monumento completa o centenário.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral