Governo do Estado determina recadastramento de fuzis e armas de uso restrito

Segundo o governo estadual, o objetivo é reforçar o controle e a fiscalização sobre armamentos pertencentes às polícias Civil e Militar. A iniciativa também pretende manter os cadastros atualizados e facilitar o acesso de órgãos de controle, como o Ministério Público, às informações sobre essas armas.



O decreto estabelece que as corporações terão prazo de 30 dias para encaminhar ao governador um relatório detalhando a quantidade de armas recadastradas e recolhidas, além de apontar eventuais irregularidades encontradas e as medidas adotadas.



O documento também deverá apresentar uma proposta para a realização periódica do recadastramento.

De acordo com o governo, a medida busca ampliar a transparência e garantir maior rastreabilidade das armas de uso restrito vinculadas às forças de segurança do estado.

