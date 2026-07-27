Homem que dirigia bêbado atropela e mata gari de 19 anos na Barra Funda, em São Paulo

O gari Diego Rafael da Silva, de 19 anos, foi atropelado e morto por um motorista bêbado enquanto trabalhava na noite de domingo, 26, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Ele atuava na coleta de lixo e recolhia contêineres na parte traseira de um caminhão de limpeza, que estava estacionado e sinalizado, quando foi atingido por um carro.

Diego chegou a receber os primeiros socorros no local, foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor foi identificado como o empresário chinês Guofang Huang, de 53 anos. Ele foi detido e encaminhado ao 7º DP (Lapa), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Em nota, a advogada Jéssica Narjara Camillis, que representa o empresário, diz que "recebeu com serenidade a notícia de sua prisão e acompanhará de perto todos os atos da investigação, colaborando para o pleno esclarecimento dos fatos".

"Neste momento, é imprescindível destacar que as circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, razão pela qual qualquer conclusão antecipada sobre eventual responsabilidade criminal mostra-se precipitada", diz.

A defesa diz que a "Constituição Federal assegura a toda pessoa o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência" e que "confia que a apuração será conduzida de forma técnica, imparcial e baseada exclusivamente nas provas produzidas nos autos, sem julgamentos antecipados ou condenações pela opinião pública".

"Por respeito à investigação, aos familiares da vítima e ao próprio andamento do processo, a defesa não fará comentários sobre o mérito dos fatos neste momento, reservando-se a manifestar-se exclusivamente perante as autoridades competentes e, oportunamente, quando houver acesso integral aos elementos da investigação", diz.

O motorista passou a noite detido no 91º Distrito Policial e foi encaminhado na manhã desta segunda-feira, 27, para audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda.

Em nota, a SP Regula informou que foi comunicada pela concessionária Loga sobre o acidente. A Prefeitura de São Paulo manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima e informou que as circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.