Um professor universitário nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais ao contar como um truque de comando oculto que criou o ajudou a identificar estudantes que usaram inteligência artificial para responder a uma prova. Dos 35 alunos da turma, 32 acabaram sendo reprovados no teste.

O caso aconteceu na Alcorn State University, no Mississippi. O vídeo gravado pelo próprio docente, o historiador Jason Gibson, na semana passada, já soma mais de 2 milhões de visualizações no TikTok.

A prova era realizada de forma on-line, e os estudantes deveriam escrever uma redação sobre a Revolução Industrial. A armadilha criada por Gibson consistiu em inserir no enunciado da prova uma frase de comando escrita com as letras e o fundo em branco - ou seja, imperceptível para quem estivesse lendo.

O comando, no caso, era o seguinte: a palavra "Madagascar" deveria aparecer em algum trecho do texto, em um contexto completamente sem sentido. O termo foi escolhido, segundo o professor, justamente porque Madagascar (a maior ilha da África) não tem nenhuma relação com a Revolução Industrial.

O aluno que lesse o enunciado e respondesse com as próprias palavras não notaria a diferença. Mas o estudante que copiasse o enunciado todo e o colasse em um programa de IA para produzir o texto estaria, sem perceber, levando a frase oculta e dando esse mesmo comando do "Madagascar" à plataforma.

A estratégia funcionou, e Gibson acabou recebendo uma série de provas cujas redações continham frases com a palavra "Madagascar" fora de contexto. Ao todo, 32 alunos de uma turma de 35 pessoas acabaram sendo reprovados.

Ele disse que ficou espantado porque, além de os estudantes terem usado a IA, eles sequer revisaram a redação gerada pelo programa.

"Ficou mais do que óbvio que eles nem voltaram para reler as respostas", afirma o docente, que termina dando um recado aos estudantes: "Se você for usar IA para responder a toda a pergunta, ao menos releia. No mínimo, tente assegurar que (a resposta) vai fazer um pouco de sentido. Tente colocar algumas palavras suas no texto. Alguma coisa".

Em outro vídeo, publicado na última terça-feira, 21, Gibson explica que chegou a apresentar os motivos da reprovação e abriu a possibilidade de os estudantes contestarem a nota caso tenham se sentido prejudicados.

Dos 32 reprovados, apenas dois questionaram o resultado e, de acordo com o professor, uma aluna conseguiu reverter a reprovação ao alegar que usa o notebook no modo noturno, o que deixa a tela escura e a fez enxergar a frase oculta.

Ou seja, ao ler que a resposta deveria conter uma frase com a palavra "Madagascar" fora de contexto, ela entendeu que a instrução deveria fazer parte da resposta e precisava ser seguida.

Ele afirma que o objetivo do teste nunca foi reprovar ninguém. "Existem professores que parecem sentir satisfação em reprovar alunos repetidamente, e algumas pessoas comentaram: 'Por que você revelou o segredo para eles?'. A verdade é que eu não sinto nenhuma satisfação em ver alunos reprovarem. Esse não é o meu objetivo. Eu não quero ver vocês fracassarem", afirmou Gibson.