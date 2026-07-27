Quem era o corredor de 50 anos que morreu após cruzar linha de chegada de corrida de rua em SP

O publicitário Julio Barreto, de 50 anos, morreu na manhã de domingo, 26, após passar mal ao término de uma corrida de rua realizada na Rua Engenheiro Oscar Americano, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, Julio concluiu a prova normalmente e, já na área de chegada, relatou dores no braço. Enquanto se dirigia a uma ambulância disponibilizada pela organização do evento, sofreu um mal súbito e caiu.

Médicos que estavam no local iniciaram os primeiros socorros até a chegada da equipe responsável pelo atendimento aos participantes. Julio foi socorrido em uma ambulância e encaminhado a um hospital da zona sul da capital, onde morreu. O caso foi registrado como morte natural pelo 7º Distrito Policial (Lapa), informou a SSP-SP.

Julio trabalhava na Danone como gerente de acesso ao mercado, com foco em saúde suplementar, nutrição especializada e oncologia. Em seu perfil profissional no LinkedIn, destacou: "Minha experiência em oncologia, doenças raras e hipertensão arterial pulmonar contribuiu para uma visão integrada sobre jornada do paciente, barreiras de acesso, sustentabilidade do sistema, geração de valor e articulação entre indústria, profissionais de saúde, instituições, operadoras e gestores".

Ele também integrava o grupo de corrida Vila Leopoldina Road Runners, que publicou uma nota de despedida nas redes sociais. "Hoje nossos treinos seguem mais silenciosos, mas sua história continuará fazendo parte do Vila Leopoldina Road Runners. (...) nos despedimos de alguém que fez parte da nossa equipe, compartilhou treinos, desafios, conquistas e deixou sua marca entre todos nós", escreveu o grupo.

A nutricionista Camila Porto, de 29 anos, que acompanhava Julio, também prestou homenagem na publicação. "Uma tristeza, difícil acreditar. Uma pessoa que amava o esporte e com certeza inspirava muitos do grupo. Será sempre lembrado com muita força, especialmente para a Magê e Duda", escreveu.

A corrida Nike SP City Marathon estava em sua 10ª edição e contou com duas modalidades: maratona, com 42,2 quilômetros, e meia maratona, com 21,1 quilômetros. Os participantes largaram na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e cruzaram a linha de chegada no Jockey Club de São Paulo, na zona sul da capital.

Em nota divulgada nas redes sociais, a organização da prova, Iguana Sports, lamentou o ocorrido e informou que Julio apresentou um episódio de perda de consciência e ausência de resposta a estímulos, "sendo prontamente atendido pela equipe médica do evento".

O velório de Julio foi realizado nesta segunda-feira, 27, das 10h às 14h, no Cemitério da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O Estadão também entrou em contato com a empresa Danone, que não respondeu até a publicação desta matéria.