Quem é a brasileira que foi encontrada após passar quatro dias desaparecida na França

A brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 33 anos, foi encontrada nesta segunda-feira, 27, em Lyon, no leste da França. Ela estava desaparecida há quatro dias. Segundo a família, Gabriela foi localizada com a integridade física preservada e está recebendo atendimento médico acompanhada de familiares.

Nascida no Distrito Federal e formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Gabriele mora com o marido, o também engenheiro Florian Poutot, em Lyon, desde 2017. Eles moram no bairro de Debourg.

Gabriele tem 1,74m de altura, porte físico atlético, cabelos cacheados pretos até os ombros, olhos castanho-escuros e marca de nascença nas costas, de acordo com informações divulgadas durante as buscas. A brasileira estava afastada do trabalho por razões de saúde.

Os familiares afirmaram que "maiores esclarecimentos serão feitos no momento oportuno, quando a família e a própria Gabriele se sentirem preparadas para isso", e agradeceram ao apoio de todos que se mobilizaram nas buscas. "A corrente de solidariedade foi essencial para manter as buscas e a esperança ao longo desses dias."

O caso

Gabriele tinha sido vista pela última vez na quinta-feira, 23. Ela foi a uma consulta médica pela manhã e, segundo informações preliminares, teria sido vista por uma vizinha no começo da tarde, por volta do meio-dia, quando ambas dividiram o elevador. Naquela tarde, o marido da engenheira chegou em casa por volta das 17h e já não encontrou mais Gabriele no apartamento onde moram.

Todos os pertences da brasileira estavam em casa, como documentos, celular, dinheiro e cartão de transporte público. A porta não tinha sinais de arrombamento, nem havia marcas de violência no imóvel. O único objeto de Gabriele que não foi encontrado foi um molho de chaves.

"A sensação é que ela tenha descido para atender alguém, jogar o lixo, buscar uma encomenda, algo rápido, e não tenha voltado", disse à reportagem a advogada Lívia Possi, amiga de Gabriele, que também mora na França.

As duas tinham combinado de ir a um casamento no fim de semana, em outra cidade francesa. O plano, relatou Lívia, era buscar a engenheira na sexta-feira, 24. "Combinamos os últimos ajustes de logística, e ela me deu o 'ok' final perto das 9h da manhã de quarta-feira, 22", disse a advogada.

Ainda segundo a amiga, o marido de Gabriele notou que a brasileira já estava fazendo as malas para o casamento e havia separado os documentos necessários para a viagem. "Estava tudo ali: celular, smartwatch, documentos pessoais, cartões bancários, bilhete do transporte público de Lyon", continuou.

O marido acionou a polícia e registrou o desaparecimento de Gabriele. De acordo com a advogada, não há câmeras de monitoramento dentro do prédio, apenas nas vias públicas. Por esse motivo, somente a polícia teria acesso às imagens.